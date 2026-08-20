Для двух знаков Зодиака затянувшийся сложный период наконец подходит к концу. По прогнозу астролога Эми Демур, Дева и Рыбы постепенно смогут оставить позади череду препятствий и почувствовать, что обстоятельства начинают складываться в их пользу.

Последние два года, согласно астрологической интерпретации, стали для представителей этих знаков временем серьезных испытаний. Многие планы срывались, перемены давались с трудом, а попытки добиться желаемого нередко упирались в очередные препятствия. Теперь ситуация должна измениться.

Астролог связывает начало нового этапа с переходом лунных узлов в другие знаки. Считается, что именно их прежнее положение с 2024 года создавало для Дев и Рыб особенно напряженный период.

Дева

Для Дев непростой этап начался еще в 2024 году, когда Южный лунный узел оказался в их знаке. Представителям Девы пришлось многое пересмотреть — от отношения к самим себе до привычных жизненных решений.

Последние два года могли сопровождаться ощущением, что обстоятельства постоянно мешают двигаться вперед. Даже большие усилия не всегда приносили ожидаемый результат, а некоторые ситуации заставляли Дев сомневаться в правильности выбранного пути.

Однако теперь, утверждает Демур, наиболее напряженная часть этого цикла завершилась. Южный узел покинул Деву и перешел во Льва, а значит, прежнее давление должно постепенно ослабнуть.

Перемены могут проявиться сразу в нескольких сферах — работе, финансах, отношениях и личных планах. Астролог Неда Фарр также считает, что люди, которые прежде недооценивали Дев или воспринимали их усилия как нечто само собой разумеющееся, могут увидеть представителей этого знака совершенно с другой стороны.

Девам советуют меньше возвращаться мыслями к прежним обидам и не тратить силы на попытки доказать кому-либо свою правоту. Новый период лучше использовать для собственных целей и возможностей, которые раньше могли казаться недоступными.

Главное — не переносить разочарования последних двух лет в новую главу жизни. Согласно прогнозу, теперь Девам будет значительно проще продвигаться вперед и получать отдачу от приложенных усилий.

Рыбы

Для Рыб минувшие два года также могли оказаться непростыми. Трудности способны были возникать одновременно в нескольких важных областях — карьере, отношениях, финансах и личных планах.

Даже когда казалось, что ситуация наконец начинает налаживаться, могло возникнуть новое препятствие. Из-за этого у некоторых представителей знака появлялось ощущение замкнутого круга: сколько ни старайся изменить обстоятельства, результат остается прежним.

Эми Демур связывает этот период с пребыванием Северного лунного узла в Рыбах. С астрологической точки зрения такой цикл должен был заставить представителей знака переосмыслить собственные желания, научиться принимать обстоятельства и отказаться от стремления любой ценой контролировать происходящее.

Теперь, по мнению астролога, этот урок пройден. Рыбы вступают в период, когда для достижения желаемого им уже не придется постоянно преодолевать сопротивление обстоятельств.

Позитивные изменения прогнозируются как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Особенно важно перестать держаться за отношения, людей или ситуации, которые давно исчерпали себя.

Дополнительным благоприятным фактором астрологи называют переход Сатурна из Рыб в Овен. В астрологии Сатурн связывают с ограничениями, дисциплиной и серьезными жизненными уроками, поэтому его уход из знака может восприниматься как завершение тяжелого этапа.

Для Рыб начинается время освобождения пространства для нового. Чем меньше они будут цепляться за прошлое, тем легче смогут воспользоваться возможностями, которые появятся впереди.

Таким образом, и Девам, и Рыбам астрологи обещают заметное облегчение после двух непростых лет. Период постоянной борьбы постепенно остается позади, а на смену ему может прийти время новых возможностей, большей уверенности и ощущения, что жизнь наконец начинает двигаться в нужном направлении.