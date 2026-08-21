21 августа на полках появился свежий номер “Люблю Life” – журнала о моде, красоте, стиле жизни и не только! Читайте в этом номере:

Звезда номера - Криштиану Роналду

Рассказываем потрясающую историю мальчика, выросшего в нищете, но ставшего миллиардером и иконой стиля благодаря упрямству и харизме. Знакомьтесь с главным голливудским сюжетом в истории спорта!

«Альтер-эго» - новый проект «Люблю Life”!

Журнал предложил известным рижанкам примерить на себя новый образ и попробовать представить, какими они могли бы быть без условностей, ожиданий и стереотипов!

Вся правда о пептидах

В мире красоты о пептидах говорят все чаще, а эксперты пророчат им ведущую роль в борьбе с возрастными изменениями . “Люблю Life” изучил актуальные исследования, чтобы разобраться, обоснован ли этот бум!

Яёи Кусама — безумие в горошек

В свои 97 лет это самая эпатажная и высокооплачиваемая художница современности. Её выставки собирают километровые очереди, а сумки с её дизайном становятся объектами охоты. Но за этим триумфом скрывается история, которая больше похожа на триллер, чем на биографию художницы!

Путешествие со вкусом

Которский залив — лучшее место, чтобы проводить лето. Почему? Это самый южный фьорд Европы, где горы обнимают море, а каждый закат выглядит так, будто над ним поработал голливудский колорист!

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