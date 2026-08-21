Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Cвежий номер «Люблю Life» уже в киосках! 0 67

Люблю!
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Cвежий номер “Люблю Life” уже в киосках!

21 августа на полках появился свежий номер “Люблю Life” – журнала о моде, красоте, стиле жизни и не только! Читайте в этом номере:

Звезда номера - Криштиану Роналду

Рассказываем потрясающую историю мальчика, выросшего в нищете, но ставшего миллиардером и иконой стиля благодаря упрямству и харизме. Знакомьтесь с главным голливудским сюжетом в истории спорта!

ronal.webp

«Альтер-эго» - новый проект «Люблю Life”!

Журнал предложил известным рижанкам примерить на себя новый образ и попробовать представить, какими они могли бы быть без условностей, ожиданий и стереотипов!

DSCF8172.jpg

Вся правда о пептидах

В мире красоты о пептидах говорят все чаще, а эксперты пророчат им ведущую роль в борьбе с возрастными изменениями . “Люблю Life” изучил актуальные исследования, чтобы разобраться, обоснован ли этот бум!

peptidy-v-kosmetike-1.jpeg

Яёи Кусама — безумие в горошек

В свои 97 лет это самая эпатажная и высокооплачиваемая художница современности. Её выставки собирают километровые очереди, а сумки с её дизайном становятся объектами охоты. Но за этим триумфом скрывается история, которая больше похожа на триллер, чем на биографию художницы!

Clip9087.jpg

Путешествие со вкусом

Которский залив — лучшее место, чтобы проводить лето. Почему? Это самый южный фьорд Европы, где горы обнимают море, а каждый закат выглядит так, будто над ним поработал голливудский колорист!

Clip5649.jpg

Читайте эти и другие интересные материалы номера!

Ищите во всех киосках свежий "Люблю Life" - журнал для любящих женщин!

×
#мода #путешествия #красота #журнал #Криштиану Роналду #стиль жизни
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Хайден Панеттьери
Изображение к статье: Cложный период наконец подходит к концу.
Изображение к статье: Прием лекарств
Изображение к статье: Гнев, раздражительность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Германии сохранилось 900-летнее дерево с мрачным средневековым прошлым
Культура &
Изображение к статье: посылка
Бизнес
Изображение к статье: Лечо с морковью и луком на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: газовое хранилище в Инчукалнсе
Бизнес
3
Изображение к статье: Раймонд Паулс
Культура &
Изображение к статье: Врач
Люблю!
Изображение к статье: В Германии сохранилось 900-летнее дерево с мрачным средневековым прошлым
Культура &
Изображение к статье: посылка
Бизнес
Изображение к статье: Лечо с морковью и луком на зиму
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео