Близкие нередко замечают, что с возрастом родители, бабушки и дедушки начинают отвергать помощь, спорить из-за мелочей и настаивать на своем даже тогда, когда предложенный вариант кажется очевидно более удобным.

Однако психологи считают, что за таким поведением далеко не всегда стоят испортившийся характер или возрастные причуды. Причина может скрываться в стремлении сохранить право самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

То, что родственники часто воспринимают как обычное упрямство, специалисты связывают с психологическим реактансом. Так называют внутреннее сопротивление, возникающее у человека, когда он чувствует, что его свободу выбора ограничивают.

Проще говоря, чем активнее окружающие пытаются решить за человека, как ему будет «лучше», тем сильнее может становиться его желание поступить по-своему. Причем иногда человек выбирает даже менее удобный или безопасный вариант — просто потому, что это его собственное решение.

Особенно заметным подобное поведение может становиться в пожилом возрасте, когда окружающие постепенно начинают брать на себя все больше вопросов, которые раньше человек решал самостоятельно.

В качестве примера автор материала приводит историю своего дедушки. Родственники решили позаботиться о его безопасности и, не посоветовавшись с ним, установили поручень в ванной комнате. Казалось бы, удобное и разумное решение должно было облегчить жизнь пожилому человеку.

Однако дедушка принципиально не пользовался новым поручнем. Вместо этого он продолжал держаться за гораздо менее надежный полотенцесушитель.

На первый взгляд такое поведение кажется совершенно нелогичным. Но с точки зрения психологического реактанса проблема заключалась не в самом поручне. Важнее оказалось то, что решение об изменениях в его собственной ванной приняли другие люди, не спросив его мнения.

Похожая история произошла с банковским приложением. Родственники установили его на телефон дедушки и несколько раз объяснили, как им пользоваться. Теперь мужчина мог переводить деньги, не выходя из дома.

Но он продолжал каждую неделю ездить в банковское отделение, причем дорога занимала около 40 минут в одну сторону.

Это также можно было бы объяснить неприятием современных технологий или неспособностью освоить приложение. Однако автор считает, что причина была другой: поездки в банк оставались одним из способов самостоятельно управлять собственной жизнью.

Для пожилого человека это могло быть важнее удобства. Он оставался тем, кто сам решает, когда идти в банк, каким образом распоряжаться деньгами и что делать со своими делами.

Действительно ли с возрастом портится характер?

Распространено мнение, что с годами люди становятся более раздражительными, капризными и несговорчивыми. Однако результаты длительных наблюдений за личностными изменениями не дают оснований считать это универсальным правилом.

Исследования показывают, что с возрастом некоторые люди, напротив, могут становиться более доброжелательными, ответственными и эмоционально стабильными.

Поэтому впечатление, что пожилой родственник внезапно стал гораздо более упрямым, иногда связано не столько с изменением его личности, сколько с изменением отношения окружающих к нему.

Чем старше становится человек, тем чаще дети и другие родственники начинают решать, что ему можно и нельзя делать, куда следует ходить, как распоряжаться деньгами, что покупать, каким транспортом пользоваться и каким образом организовывать быт.

Причем близкие обычно делают это из лучших побуждений. Они хотят уменьшить риски и облегчить жизнь пожилому родственнику. Но сам человек может воспринимать происходящее совершенно иначе — как постепенную потерю самостоятельности.

И тогда сопротивление становится способом вернуть хотя бы часть контроля.

Почему с пожилыми людьми не стоит разговаривать как с детьми

Еще одним фактором может стать манера общения.

Специалисты используют понятие elderspeak — особую манеру разговаривать с пожилыми людьми нарочито медленно, упрощенными фразами, повышенным голосом и с чрезмерно заботливой интонацией.

Иногда человек даже не замечает, что разговаривает со своим пожилым родственником иначе, чем с другими взрослыми.

Но собеседник может воспринимать такую манеру как снисходительную. Особенно неприятно это для людей, которые полностью сохраняют способность понимать происходящее и самостоятельно принимать решения.

В результате вместо благодарности за заботу родственники получают раздражение и сопротивление.

Человек может отказаться выполнять просьбу не потому, что не понимает ее смысла, а потому, что ему неприятна сама форма общения.

Эксперимент, показавший силу самостоятельного выбора

Вопрос о том, насколько важна пожилому человеку возможность самостоятельно принимать решения, психологи изучают уже давно.

Одним из самых известных стал эксперимент, проведенный в 1970-х годах в доме престарелых в американском штате Коннектикут.

Одной группе постояльцев предоставили больше возможностей самостоятельно распоряжаться повседневной жизнью. Люди могли выбирать комнатное растение и ухаживать за ним, принимать некоторые решения относительно своего распорядка и определять, какие развлечения им больше нравятся.

Для другой группы многие аналогичные решения принимал персонал учреждения.

Через несколько недель исследователи обнаружили различия в самочувствии и активности участников. Люди, которым предоставили больше самостоятельности и ответственности, чувствовали себя бодрее и демонстрировали более позитивные изменения.

Позднейшие наблюдения сделали этот эксперимент особенно известным: исследователи сообщили о различиях в показателях смертности между двумя группами.

При этом результаты такого старого и небольшого исследования не следует воспринимать как доказательство того, что возможность выбирать сама по себе способна продлевать жизнь в два раза. Однако эксперимент стал важной иллюстрацией того, насколько значимыми для психологического состояния пожилого человека могут быть чувство контроля, самостоятельность и возможность влиять на собственную повседневную жизнь.

Как помогать, не лишая самостоятельности

Главный вывод для родственников довольно прост: там, где это возможно и безопасно, лучше не ставить пожилого человека перед уже принятым решением, а привлекать его к обсуждению.

Вместо «мы установим тебе поручень» можно спросить, нужен ли он вообще и где его было бы удобнее разместить. Вместо того чтобы самостоятельно устанавливать банковское приложение, можно предложить попробовать его вместе и оставить человеку право решить, будет ли он им пользоваться.

Даже если окончательный результат окажется тем же самым, психологически ситуация воспринимается совершенно иначе: решение было принято не за человека, а вместе с ним.

Разумеется, не любое сопротивление пожилого человека можно объяснить исключительно стремлением сохранить независимость. Резкие изменения поведения, особенно сопровождающиеся ухудшением памяти, ориентации, способности принимать решения или справляться с привычными делами, могут иметь другие причины и требуют внимания.

Но если человек по-прежнему способен самостоятельно принимать решения, постоянное стремление окружающих делать выбор вместо него действительно может провоцировать сопротивление.

Поэтому за привычным «он стал таким упрямым» иногда скрывается совсем другое послание: «Позвольте мне самому решать, как жить». И чем больше возможностей сохранить самостоятельность остается у человека с возрастом, тем меньше у него причин доказывать свое право на выбор через споры и демонстративные отказы.