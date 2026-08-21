Мы часто считаем безобидными действия, которые давно стали частью повседневной жизни. Однако некоторые привычки могут создавать лишнюю нагрузку на организм или маскировать проблемы, с которыми стоит обратиться к специалисту.

Терапевт, диетолог и нефролог Регина Ахуньянова рассказала, каких привычек сама старается избегать и на что обращает внимание у своих пациенток и знакомых.

1. Постоянно втягивать живот

Желание визуально сделать талию тоньше заставляет многих женщин практически постоянно держать живот втянутым. Однако длительное напряжение может влиять на естественный паттерн дыхания и работу мышц корпуса и тазового дна.

Вместо привычки все время втягивать живот врач советует уделять внимание правильному дыханию и укреплению мышц.

2. Качать пресс в надежде убрать живот

Одни только упражнения на пресс не позволяют избавиться от жировых отложений именно в области живота. Для изменения состава тела необходим комплексный подход — физическая активность, питание и другие составляющие образа жизни.

Кроме того, неправильная техника выполнения скручиваний может чрезмерно повышать внутрибрюшное давление и увеличивать нагрузку на тазовое дно.

3. Считать подтекание мочи нормой

Подтекание при кашле, чихании, смехе, беге или прыжках не следует воспринимать как неизбежное последствие родов или возраста.

Если проблема возникает регулярно, стоит обратиться к врачу. В зависимости от причины специалист может предложить различные способы лечения или реабилитации.

4. Постоянно терпеть запоры и сильно тужиться

Регулярное сильное натуживание создает дополнительную нагрузку на тазовое дно. Поэтому хронический запор — не та проблема, которую стоит годами игнорировать.

Если нарушения стула сохраняются длительное время, лучше выяснить их причину вместе с врачом.

5. Годами мириться со вздутием живота

Периодическое вздутие может возникать и у здоровых людей, в том числе после употребления определенных продуктов. Однако если оно становится постоянным, сопровождается болью, изменением стула или другими симптомами, имеет смысл обсудить проблему со специалистом.

Не стоит самостоятельно исключать из рациона все больше продуктов, не выяснив причину неприятных ощущений.

6. Использовать горячую воду и ароматизированные средства для интимной гигиены

Особенно осторожно врач рекомендует относиться к сильно ароматизированным средствам. Они могут раздражать чувствительную кожу и слизистые и нарушать естественный баланс интимной зоны.

Для наружной гигиены обычно достаточно бережного ухода без агрессивных и ароматизированных средств. А появление необычных выделений, запаха, зуда или раздражения — повод обратиться к гинекологу, а не пытаться решить проблему усиленной гигиеной.

7. Постоянно сидеть нога на ногу

Если человек изо дня в день сидит в одной и той же асимметричной позе, это может создавать неравномерную нагрузку на мышцы и опорно-двигательный аппарат.

Гораздо важнее не искать одну «идеальную» позу, а регулярно менять положение тела, вставать и двигаться в течение дня.

8. Злоупотреблять подогревом автомобильного сиденья

В холодную погоду подогрев помогает быстро согреться и сам по себе не является поводом для паники. Однако врач не советует без необходимости часами сидеть на максимально горячем сиденье.

Комфортный умеренный нагрев предпочтительнее длительного воздействия высокой температуры.

Здоровый образ жизни складывается не только из питания, спорта и отказа от вредных привычек. Значение имеют и небольшие повседневные действия. При этом некоторые категоричные утверждения из популярных рекомендаций не стоит воспринимать как универсальные медицинские правила: если есть подтекание мочи, хронические запоры, постоянное вздутие, боль или другие устойчивые симптомы, правильнее выяснить их причину с врачом, а не ограничиваться изменением привычек.