Хрустят колени, пальцы или плечи? Сам по себе характерный щелчок при движении далеко не всегда говорит о заболевании. Но если вместе с хрустом появились боль, отек, скованность или стало сложнее двигаться, откладывать визит к специалисту не стоит.

Ортопед-травматолог Сергей Юрченко объясняет, почему суставы могут издавать различные звуки и какие симптомы требуют особого внимания.

Почему суставы могут хрустеть у здорового человека

Хруст и щелчки при движении встречаются у людей самого разного возраста. Особенно часто такие звуки возникают в пальцах рук, запястьях, коленях, плечевых и тазобедренных суставах.

Если при этом нет боли и других неприятных ощущений, причина чаще всего физиологическая. Один из механизмов связан с изменением давления внутри сустава и процессами, происходящими с пузырьками газа в синовиальной жидкости.

Щелчки также могут быть связаны с движением сухожилий и связок, особенностями строения сустава или гипермобильностью — повышенной подвижностью суставов. Последняя особенно часто встречается у детей, подростков и молодых женщин.

Если хруст не сопровождается болью, припухлостью и ограничением движений, сам по себе он обычно не требует лечения.

Какие симптомы должны насторожить

Совсем иначе следует относиться к ситуации, когда вместе с хрустом появляются другие признаки.

Обратиться к врачу стоит, если сустав болит, отекает, становится менее подвижным, возникает выраженная утренняя скованность или кожа над ним становится горячей. Насторожить должен и постоянный хруст, появившийся после травмы.

Подобные симптомы могут сопровождать различные заболевания и повреждения суставов.

Артрит, бурсит и тендинит

При воспалительных заболеваниях хруст может сочетаться с болью, припухлостью и скованностью. При некоторых видах артрита неприятные ощущения особенно выражены утром, а по мере прогрессирования заболевания могут возникать изменения формы сустава.

Остеоартроз

При остеоартрозе постепенно изменяется и повреждается суставной хрящ. Человек может ощущать не только хруст, но и боль, скованность и ограничение движений.

Особенно часто подобные проблемы возникают в коленных и тазобедренных суставах.

Хондрокальциноз

При этом заболевании в суставных тканях откладываются кристаллы пирофосфата кальция. Процесс способен провоцировать воспаление, боль и ограничение подвижности. Среди часто поражаемых суставов — коленные и лучезапястные.

Последствия травм

Разрывы связок и менисков, вывихи, переломы и перенесенные операции также могут изменить механику работы сустава. В результате привычные движения иногда начинают сопровождаться постоянными щелчками или хрустом.

Поэтому появление нового хруста после травмы, особенно вместе с болью или нестабильностью сустава, лучше не оставлять без внимания.

Кто находится в группе риска

Вероятность проблем с суставами может увеличиваться с возрастом. Значение также имеют наследственность, избыточная масса тела, недостаток физической активности и, напротив, постоянные чрезмерные нагрузки.

Тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом способны увеличивать нагрузку на суставы, особенно если человек уже перенес травму.

Как врач выясняет причину

Если хруст стал постоянным и сопровождается неприятными симптомами, начать можно с обращения к семейному врачу или ортопеду-травматологу.

После осмотра специалист решит, нужны ли дополнительные исследования. В зависимости от ситуации это могут быть анализы, рентгенография, УЗИ, КТ или другие методы диагностики. В отдельных случаях исследуют суставную жидкость или проводят артроскопию.

Лечение зависит не от самого хруста, а от причины, которая его вызывает. Поэтому универсальной таблетки «от хруста суставов» не существует.

Что можно сделать для суставов

Для поддержания здоровья суставов важны регулярная посильная физическая активность, нормальная масса тела и разумное распределение нагрузки. Следует избегать травм и слишком долгого пребывания в одной неподвижной позе.

Не стоит и самостоятельно принимать добавки или лекарства только потому, что суставы начали щелкать. Если хруст безболезненный и никаких других симптомов нет, чаще всего специальное лечение не требуется.

Главное — обращать внимание не столько на звук, сколько на сопутствующие ощущения. Хруст без боли зачастую оказывается обычной особенностью работы сустава. Но боль, отек, утренняя скованность, покраснение, ощущение нестабильности или ограничение движений — уже веская причина обратиться к врачу.