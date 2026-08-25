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4 вещи, которые стоит выбросить из дома после развода 0 63

Люблю!
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 вещи, которые стоит выбросить из дома после развода

Психолог Елена Ярикова делится советами о том, от каких предметов лучше избавиться, чтобы легче пережить расставание.

 

Когда любящие друг друга люди становятся врагами, возникает желание избавиться от всего, что напоминает о бывшем партнере. Часто такие действия происходят под влиянием эмоций, и не всегда стоит им поддаваться. Тем не менее, от некоторых вещей действительно лучше избавиться, чтобы облегчить свое состояние.

Гигиенические принадлежности

Зубные щетки, пены для бритья, расчески — эти предметы вряд ли пригодятся. Это вещи другого человека, поэтому стоит собрать все, что осталось после партнера, и при удобном случае вернуть или выбросить, если они не были забраны.

Совместные фотографии

В момент расставания часто возникает чувство неопределенности и ожидания. Мысли о том, что партнер может вернуться, изматывают и не дают покоя.

Совместные фотографии напоминают о том, как вам было хорошо, и могут усиливать чувство несчастья. Чтобы легче пережить расставание, уберите все вещи, которые могут напоминать о бывшем партнере. Возможно, со временем вы будете с благодарностью вспоминать о нем, но сейчас лучше убрать такие вещи в стол.

Вещи, которые были «вашими»

Подушки-сердечки, кружки-половинки и другие мелочи, купленные для двоих, будут напоминать о вашей любви. Если эти вещи вызывают у вас негативные эмоции, стоит бережно отнестись к своему состоянию и убрать их из поля зрения.

Смена или обновление интерьера

После расставания начинается новый этап жизни. Часто женщины меняют прически, имидж, худеют. Почему бы не обновить и свое пространство? Например, можно поменять кровать, на которой вы спали, сделать перестановку или косметический ремонт. Это отвлечет от грустных мыслей и поможет по-новому взглянуть на свою жизнь.

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