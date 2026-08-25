Зеленые соки прочно закрепили за собой репутацию одного из символов здорового питания. Однако диетологи предупреждают: красивая бутылка с овощами и фруктами на этикетке вовсе не гарантирует пользы. Некоторые зеленые соки содержат столько сахара, что после кратковременного прилива сил человек может почувствовать усталость и голод.

Диетологи называют подобный эффект «ореолом здоровья». Он возникает, когда одно привлекательное качество продукта — например, слова «натуральный», «органический», «богат витаминами» или просто зеленый цвет — заставляет считать полезным весь продукт, передает Parade.

По словам зарегистрированного диетолога Джоанны Кац, именно такой «ореол» сегодня окружает многие напитки, особенно популярные в социальных сетях. Ярко-зеленые, свекольно-красные и оранжевые соки и коктейли эффектно смотрятся на фотографиях и видео, однако их состав требует более внимательного изучения.

Главный подозреваемый — зеленый сок

Диетологи, опрошенные изданием Parade, особо выделяют зеленые соки. Они действительно могут содержать полезные вещества, но это еще не означает, что любой такой напиток автоматически полезен.

Кац советует обращать внимание на размер порции, общее количество сахара и клетчатки, а также на содержание белка и общую калорийность — особенно если сок используется вместо полноценного приема пищи.

Диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано отмечает, что привлекательность зеленого сока вполне понятна: он сладкий и позволяет получить некоторое количество овощей и фруктов, которых многим людям не хватает в рационе.

Проблема возникает, когда такой напиток создает ощущение, что человек сделал исключительно полезный выбор, хотя одновременно он может получить значительное количество сахара и дополнительных калорий.

В одной бутылке — до 50 граммов сахара

Одна из основных претензий специалистов к некоторым готовым зеленым сокам — содержание сахара.

По словам диетолога Мишель Рутенштейн, сладость таким напиткам часто придают фруктовые соки, фруктовые концентраты или добавленный сахар. В некоторых бутилированных зеленых соках одна порция может содержать 25–50 граммов сахара — сопоставимо с некоторыми сладкими газированными напитками или даже больше.

При этом специалисты вовсе не считают сами фрукты вредными. Напротив, цельные фрукты обладают высокой питательной ценностью.

Разница заключается в клетчатке. При приготовлении сока значительная ее часть удаляется, хотя именно клетчатка помогает замедлять пищеварение.

В результате сахар из напитка с небольшим количеством клетчатки способен быстрее поступать в кровь, вызывая резкий подъем уровня глюкозы.

Почему после «полезного» сока хочется спать

В ответ на повышение сахара в крови организм выделяет инсулин, помогающий перемещать глюкозу в клетки.

У некоторых людей вслед за быстрым повышением может последовать снижение уровня сахара. По словам Рутенштейн, это способно способствовать появлению усталости, ощущения «тумана» в голове и желания срочно съесть что-нибудь, что быстро даст новую порцию энергии.

Есть еще одна проблема: жидкие калории обычно насыщают хуже, чем твердая пища, которую приходится пережевывать. Особенно если в напитке мало белка и полезных жиров.

Поэтому стакан зеленого сока может дать калории, но не обеспечить длительного чувства сытости и стабильной энергии.

Зеленый сок вместо завтрака — не лучшая идея

По словам Джоанны Кац, большинство зеленых соков содержит мало белка и жиров. Поэтому они не способны надолго утолить голод.

Если человек заменяет таким напитком полноценный завтрак или обед, он рискует просто недополучить необходимые организму питательные вещества и энергию.

Особенно настороженно диетологи относятся к использованию зеленых соков в различных «детоксах» и жестких низкокалорийных программах.

Рутенштейн предупреждает, что подобные схемы могут поощрять отказ от полноценных приемов пищи и чрезмерное ограничение калорий, белка и клетчатки.

При длительном недостатке энергии человек может столкнуться с повышенной утомляемостью, раздражительностью и сильным голодом позднее в течение дня.

С другой стороны, регулярное употребление очень калорийных соков с большим количеством добавленного сахара также нежелательно. Зумпано отмечает, что избыток калорий, простых углеводов и добавленного сахара способен способствовать увеличению веса и повышать риск метаболических нарушений.

Но отказываться от зеленых напитков совсем не обязательно

Сам по себе зеленый сок не является «плохим» продуктом. Все зависит от его состава и места в рационе.

В зависимости от ингредиентов он может содержать витамин К и фолаты из листовой зелени, витамин С из цитрусовых и овощей, калий и каротиноиды. Однако количество этих веществ сильно различается в зависимости от рецептуры конкретного напитка.

Диетологи предлагают простой способ получить пользу зелени без потери клетчатки: добавлять листовые овощи в салаты, блюда из яиц, супы и крупы.

Вместо фруктового сока можно съесть целый фрукт.

Еще одна альтернатива — смузи из цельных овощей и фруктов. В отличие от обычного сока, в таком напитке сохраняется значительно больше исходной клетчатки.

На что смотреть при покупке

Надпись «green», «natural» или «healthy» сама по себе ничего не гарантирует. Стоит проверить содержание сахара, клетчатки и белка, размер одной порции и список ингредиентов.

И особенно важно понимать, что именно представляет собой напиток: небольшое дополнение к нормальному рациону или замену полноценного завтрака.

Зеленый сок действительно может содержать витамины и другие полезные вещества, но его репутация иногда оказывается лучше реального состава. Если в напитке много сахара и почти нет клетчатки, белка и жиров, кратковременный прилив энергии может смениться усталостью и голодом. Поэтому диетологи советуют чаще выбирать цельные овощи и фрукты, а если хочется именно напитка — обратить внимание на смузи, в котором сохраняется клетчатка.