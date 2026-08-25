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Лифтинг и свежесть: две простые техники нанесения румян 0 53

Люблю!
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лифтинг и свежесть: две простые техники нанесения румян

Правильно нанесенные румяна могут значительно изменить ваш бьюти-образ. Узнайте две простые техники, которые помогут достичь разных эффектов.

 

Наши бабушки часто густо румянили щеки, не задумываясь о желаемом результате. В итоге, независимо от времени года, они выглядели так, будто только что вернулись с морозной улицы. Однако румяна могут сделать гораздо больше: с их помощью можно добавить свежести и молодости или добиться волшебного лифтинг-эффекта. Запомните две простые техники нанесения румян, которые дают совершенно разные результаты.

Для придания свежести

Хотите добавить себе задора и юности? Наносите румяна на яблочки щек и тщательно растушуйте их кистью к уху. Это сделает ваше лицо более свежим и упругим.

Для лифтинг-эффекта

Если ваша цель — визуально вытянуть лицо, выполните легкую коррекцию с помощью румян. Нанесите средство на расстоянии двух пальцев от носа и растушуйте его вверх. Это обеспечит легкий лифтинг-эффект без необходимости в инъекциях или операциях.

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