Наши бабушки часто густо румянили щеки, не задумываясь о желаемом результате. В итоге, независимо от времени года, они выглядели так, будто только что вернулись с морозной улицы. Однако румяна могут сделать гораздо больше: с их помощью можно добавить свежести и молодости или добиться волшебного лифтинг-эффекта. Запомните две простые техники нанесения румян, которые дают совершенно разные результаты.

Для придания свежести

Хотите добавить себе задора и юности? Наносите румяна на яблочки щек и тщательно растушуйте их кистью к уху. Это сделает ваше лицо более свежим и упругим.

Для лифтинг-эффекта

Если ваша цель — визуально вытянуть лицо, выполните легкую коррекцию с помощью румян. Нанесите средство на расстоянии двух пальцев от носа и растушуйте его вверх. Это обеспечит легкий лифтинг-эффект без необходимости в инъекциях или операциях.