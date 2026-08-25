Сердечный приступ далеко не всегда начинается с резкой боли в груди. Особенно сложно распознать инфаркт у женщин: некоторые его проявления можно принять за проблемы с желудком, переутомление или обычное недомогание. Из-за этого обращение за медицинской помощью иногда происходит позже, чем необходимо.

Инфаркт миокарда возникает, когда кровоснабжение участка сердечной мышцы резко нарушается или прекращается. Без достаточного количества кислорода клетки сердечной мышцы начинают погибать, поэтому при инфаркте особенно важна скорость оказания медицинской помощи.

При этом проявления сердечного приступа могут быть разными, а некоторые симптомы у мужчин и женщин встречаются с различной частотой.

Как инфаркт чаще проявляется у мужчин

У мужчин признаки сердечного приступа нередко соответствуют тому, что принято считать «классической» картиной инфаркта.

Одним из наиболее характерных симптомов считается сильная боль или выраженный дискомфорт в груди. Боль может распространяться в левую руку, плечо, спину, шею или челюсть.

Также могут появиться одышка, тошнота, рвота и ощущения, напоминающие изжогу.

Однако отсутствие сильной боли в груди не позволяет полностью исключить инфаркт и у мужчины.

Что может происходить у женщин

У женщин возможный набор симптомов может быть более разнообразным. Наряду с болью или давлением в груди могут возникать неприятные ощущения в нижней части грудной клетки или верхней части живота.

Боль или дискомфорт способны распространяться в спину, шею или челюсть. Возможны одышка, головокружение, тошнота и рвота.

Еще одним настораживающим признаком может стать необычная, очень сильная усталость, особенно если она возникла внезапно и сопровождается другими симптомами.

При этом выраженной боли или давления в груди у женщины может и не быть.

Почему инфаркт можно спутать с проблемами желудка

Некоторые проявления сердечного приступа напоминают нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Человек может ощущать изжогу, тошноту или дискомфорт в верхней части живота и не связывать их с сердцем.

В исходном материале это объясняется в том числе общими нервными связями сердца и органов пищеварительной системы. В результате женщина может решить, что проблема связана с желудком, и не сразу обратиться за медицинской помощью.

Особое внимание к сердечно-сосудистому риску женщинам рекомендуется уделять с учетом таких факторов, как повышенное артериальное давление во время беременности, менопауза, гормонозаместительная терапия и использование гормональных контрацептивов.

Чем опасен инфаркт

Одно из наиболее тяжелых осложнений — кардиогенный шок, при котором сердце не способно обеспечивать организм необходимым объемом крови, а артериальное давление резко падает.

Опасность представляют и тяжелые нарушения сердечного ритма, в частности фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия.

После инфаркта также могут развиваться острая сердечная недостаточность с отеком легких, тромбоэмболические осложнения, аневризма сердца. К редким, но крайне опасным осложнениям относится разрыв сердца.

Когда нельзя ждать

При подозрении на инфаркт не следует пытаться самостоятельно определить, «сердце это или желудок». Новая или необычная боль, давление или дискомфорт в груди, особенно в сочетании с одышкой, холодным потом, слабостью, тошнотой, головокружением или болью, отдающей в руку, спину, шею либо челюсть, требуют срочной медицинской оценки.

Особенно важно помнить об этом женщинам: отсутствие типичной сильной боли в груди не означает, что опасности нет.

Инфаркт у мужчин и женщин может проявляться по-разному. У мужчин чаще обращает на себя внимание выраженный дискомфорт в груди, тогда как у женщин картина иногда бывает менее очевидной — с необычной усталостью, одышкой, тошнотой или дискомфортом в животе, спине и челюсти. Чем быстрее человек распознает опасные симптомы и получит медицинскую помощь, тем выше шансы избежать тяжелых последствий.