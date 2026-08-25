Слабость, сонливость, снижение работоспособности и проблемы с памятью после 35–40 лет многие воспринимают как естественные признаки возраста. Однако за подобными симптомами иногда скрываются дефицит железа, витамина B12 или фолиевой кислоты. Некоторые из этих нарушений можно обнаружить с помощью анализов еще до развития выраженной анемии.

С возрастом организм действительно меняется: привычные нагрузки могут переноситься тяжелее, восстановление занимает больше времени, а энергии становится меньше. Но объяснять возрастом постоянную усталость, головокружение или заметное ухудшение памяти не всегда правильно.

Как рассказал «Доктору Питеру» врач-гематолог и терапевт Олег Кузнецов, причиной подобных жалоб могут быть дефициты веществ, необходимых для нормального кроветворения и работы нервной системы. В первую очередь речь идет о железе, витамине B12 и фолиевой кислоте.

Когда усталость может быть сигналом

Организм непрерывно обновляет клетки крови, снабжает ткани кислородом и поддерживает множество обменных процессов. Для этого ему необходимы железо, витамин B12 и фолиевая кислота.

При их недостатке человек может испытывать слабость и снижение работоспособности даже в том случае, если серьезное заболевание еще не диагностировано.

Подобные жалобы иногда возникают уже в 35–45 лет, поэтому автоматически связывать их исключительно с возрастом не стоит.

Железо: одного гемоглобина недостаточно

Железо необходимо для образования гемоглобина, переносящего кислород к органам и тканям. При сокращении запасов железа могут появляться слабость, сонливость, снижение выносливости, головокружение и учащенное сердцебиение при физических нагрузках.

Возможны и внешние проявления — выпадение волос, ломкость ногтей и сухость кожи.

Встречаются и более необычные признаки. Например, желание есть лед или повышенный интерес к запахам бензина, краски или мела.

При этом нормальный уровень гемоглобина еще не гарантирует отсутствия дефицита железа. Для оценки его запасов врач может назначить анализ на ферритин. Снижение этого показателя может указывать на скрытый дефицит, когда симптомы уже появились, но анемия в общем анализе крови еще не определяется.

Витамин B12 и «туман в голове»

Витамин B12 необходим не только для кроветворения, но и для нормальной работы нервной системы.

При его недостатке возможны ухудшение памяти, рассеянность, раздражительность, слабость и ощущение «тумана в голове». Иногда появляются онемение и покалывание в конечностях, нарушение чувствительности и даже неустойчивость при ходьбе.

Организм самостоятельно витамин B12 не производит — он поступает с пищей, преимущественно животного происхождения. Однако для его нормального усвоения важна работа желудочно-кишечного тракта.

Поэтому риск дефицита может повышаться при некоторых заболеваниях ЖКТ, после операций на желудке и при длительном использовании определенных лекарств.

Фолиевая кислота нужна не только беременным

Витамин B9, или фолиевая кислота, часто ассоциируется прежде всего с беременностью. Однако он необходим всем: участвует в образовании клеток крови, обновлении тканей и работе иммунной системы.

При недостатке фолиевой кислоты возможны слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, а иногда — воспаление слизистой оболочки рта.

Дефицит витамина B9 может сочетаться с нехваткой B12. Оба состояния способны сопровождаться повышением уровня гомоцистеина, который связывают с увеличением сердечно-сосудистого риска.

Кому стоит быть особенно внимательным

С дефицитами железа, B12 и фолиевой кислоты чаще могут сталкиваться женщины с обильными менструациями, беременные, люди старше 60 лет, вегетарианцы и веганы, пациенты с заболеваниями желудка и кишечника или перенесшие операции на органах ЖКТ.

Определенную роль может играть и длительный прием некоторых лекарственных препаратов.

Какие анализы могут понадобиться

Обследование обычно начинают с общего анализа крови. В зависимости от жалоб и его результатов врач может дополнительно назначить исследования уровня ферритина, витамина B12, фолиевой кислоты, показателей обмена железа и другие анализы.

При этом оценивать отдельный показатель в отрыве от остальных неправильно. Причин хронической усталости множество — от дефицитных состояний до воспалительных процессов, заболеваний желудочно-кишечного тракта и болезней крови.

По этой же причине не стоит самостоятельно начинать принимать железо или витамины только из-за усталости. Сначала необходимо определить причину симптомов и только затем выбирать способ коррекции.

Постоянную слабость, ухудшение памяти и заметное снижение выносливости не следует автоматически считать неизбежными спутниками возраста. Иногда за ними стоит дефицит железа, витамина B12 или фолиевой кислоты, а анализы крови помогают вовремя обнаружить проблему и определить, требуется ли дальнейшее обследование.