Ветеринары и кинологи утверждают, что средняя продолжительность жизни собаки составляет 10-13 лет. Этот срок зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. К внутренним относятся, например, размер собаки: миниатюрные породы живут меньше из-за низкой концентрации белка, отвечающего за износ организма. К внешним факторам относятся питание, содержание и воспитание питомца. Хозяин может влиять только на внешние условия, и его задача — минимизировать риски, чтобы любимец жил дольше.

Йоркширский терьер

Несмотря на небольшой размер, йоркширские терьеры могут жить довольно долго. В комфортных условиях они доживают до 17-20 лет. Самый старый йорк, известный на сегодняшний день, прожил 25 лет — это абсолютный рекорд для породы.

Чихуахуа

Эти маленькие собачки отличаются хрупким телосложением и дружелюбным характером. Средняя продолжительность жизни чихуахуа составляет 15-20 лет, и долгожительством они обязаны заботе своих хозяев.

Померанский шпиц

Померанские шпицы — одна из самых популярных пород, которая радует как взрослых, так и детей. Они могут жить около 13-16 лет, но среди них есть рекордсмены, доживающие до 21 года.

Той-пудель

Эти кудрявые собаки также входят в число долгожителей, их продолжительность жизни составляет 14-16 лет. Той-пудели известны своей умностью и добротой, и они входят в список самых умных пород.

Мопс

Мопсы, относящиеся к брахицефалам, имеют приплюснутую мордочку, что может вызывать проблемы с дыханием. Они плохо переносят жару и склонны к полноте. Однако в благоприятных условиях их средняя продолжительность жизни составляет 12-15 лет, что довольно неплохо для собак среднего размера.

Такса

У коротколапых такс есть предрасположенность к заболеваниям позвоночника, таким как межпозвоночные грыжи. В старости они могут испытывать проблемы с задними лапами. Если их беречь от высоких прыжков и ожирения, срок жизни может составить 12-16 лет.

Хаски

Средняя продолжительность жизни хаски составляет около 15 лет, но это не предел. Их долголетие объясняется тем, что порода формировалась без участия селекционеров, что обеспечивает им хорошее здоровье и крепкий иммунитет.

Вельш-корги

Эта порода, любимая королевой Великобритании Елизаветы II, отличается веселым и добрым характером. Вельш-корги могут жить 12-16 лет, но из-за низкой активности склонны к набору веса, поэтому их нужно беречь от ожирения.

Бигль

Бигли обладают отличным здоровьем и крепким телом, и могут доживать до 15 лет. Однако их склонность к побегам и любовь к еде могут привести к проблемам со здоровьем, таким как заболевания позвоночника и суставов.

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьеры — дружелюбные и гиперактивные собаки, которым нужны долгие прогулки на свежем воздухе. Если не давать им достаточно физической активности, они могут начать разрушать вещи в доме. Большинство заболеваний, влияющих на их продолжительность жизни, являются наследственными, поэтому регулярные профосмотры помогут им прожить 15-16 лет.