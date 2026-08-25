Родители, стремясь защитить детей от кариеса и лишнего веса, часто полностью исключают сладости из рациона. Однако сладкое необходимо для полноценного развития ребенка.

Природа заложила в нас любовь к сладкому: конфеты, булочки и пирожные содержат быстрые углеводы, которые мгновенно обеспечивают клетки энергией на несколько часов. Это особенно важно для растущего организма. Недостаток глюкозы может привести к нарушениям обмена веществ, что негативно сказывается на самочувствии и настроении.

— отмечает педиатр Наталья Тогоскина.

В этом есть своя логика. Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Сладости в разумных пределах

До 3 лет ребенок получает необходимое количество глюкозы из грудного молока, каш и пюре. После этого возраста можно постепенно вводить в рацион зефир, мед, нежирное мороженое и пирожные без крема.

В 5 лет можно попробовать шоколад — сначала белый и молочный, затем горький. Важно объяснить, что десерт следует есть только после основного приема пищи и не использовать его в качестве поощрения или приза.

Некоторые мамы добавляют сахар в еду, чтобы ребенок доел порцию. Это не рекомендуется, так как сладкая пища быстро становится нормой, и ребенок может не адаптироваться к естественному вкусу продуктов, что может привести к зависимости от сладкого.

Сладкие перекусы между завтраком и обедом, на прогулке или при просмотре мультиков могут вызвать психологическую зависимость от сахара. Также тяга к сладкому может быть связана с гормональными нарушениями или сбоями в работе щитовидной железы.

Детям, которые любят сладости, стоит добавить в рацион рыбу, печень, куриное и утиное мясо, яйца, свеклу, брокколи, капусту, яблоки и перловую крупу.

Конфеты и сахар чаще, чем шоколад, способствуют развитию кариеса.

Полезные сладости

Натуральный шоколад — это наиболее «здоровый» источник быстрых углеводов. Он содержит аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина, повышающего настроение и умственные способности. Аминокислота фенилаланин улучшает память и восприятие. Витамины В1, В2, РР, а также кальций, железо, медь, магний и калий важны для нервной системы.

Сорбет — это замороженный десерт из свежих натуральных соков или фруктово-ягодного пюре, богатый витаминами и минералами.

Мармелад. Наиболее полезен пластовой, приготовленный из фруктового пюре, сахара и желирующего вещества (желатина, пектина). Лучше избегать жевательного мармелада, так как в нем много химических добавок.

Зефир на 80% состоит из углеводов и не содержит жиров. При его производстве используется яблочное пюре. Рекомендуется выбирать продукт белого цвета, так как он не содержит красителей. В составе не должно быть консервантов с приставкой «сорбат». Пастила содержит растительный жир (пальмовое, кокосовое масло или маргарин), а маршмеллоу — синтетический продукт из крахмальной патоки или кукурузного сахарного сиропа.

Батончики мюсли изначально были лечебным питанием. Они быстро утоляют голод и придают бодрость. В их состав входят злаки, орехи, семена, ягоды и сухофрукты. Важно, чтобы в составе не было консервантов, красителей и сахара, а также пальмового масла. Не стоит выбирать батончики, покрытые карамелью или шоколадом.

Что важно знать

В жвачках, продуктах диетического питания, напитках и кондитерских изделиях часто содержатся искусственные подсластители. Они насыщают организм сладким, не активируя инсулиновый механизм пищеварения. Однако такие добавки не подходят для питания здорового ребенка.