Халву часто воспринимают исключительно как очень сладкий и калорийный десерт. Однако особенно кунжутная халва содержит растительный белок, ненасыщенные жиры, кальций, магний и другие ценные вещества. При этом важно правильно выбирать продукт и помнить о размере порции.

Когда-то халва считалась настоящим деликатесом, а сегодня среди огромного разнообразия сладостей о ней вспоминают гораздо реже. Между тем у этого десерта довольно простой состав, а его основа — семена или орехи — содержит немало полезных веществ.

Особенно ценится кунжутная халва, которую делают из тахини — пасты из измельченных семян кунжута. В ней есть растительный белок, ненасыщенные жиры, кальций, магний, железо и цинк. Поэтому при умеренном употреблении халва может оказаться более интересной с точки зрения пищевой ценности альтернативой многим привычным сладостям.

Как готовят халву

Классическую халву получают путем смешивания пасты из масличных семян — чаще всего кунжутной — с горячим сахарным сиропом. Именно сахар придает продукту характерную сладость и помогает сформировать его структуру.

Важный этап производства — интенсивное перемешивание и насыщение массы воздухом. Благодаря этому готовая халва приобретает знакомую волокнистую, рассыпчатую и одновременно нежную консистенцию.

В зависимости от рецепта в нее могут добавлять ваниль, какао, орехи и другие ингредиенты. После смешивания массу формуют и охлаждают, в результате чего она затвердевает, сохраняя характерную структуру.

Чем полезна кунжутная халва

Главное достоинство халвы связано с продуктами, из которых она изготовлена. Кунжут богат ненасыщенными жирами, которые являются важной частью сбалансированного рациона и необходимы организму, в том числе для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Есть в халве и растительный белок. Кроме того, кунжут содержит кальций, магний, железо и цинк. Эти минералы необходимы для поддержания здоровья костей и мышц, нормального кроветворения и работы иммунной системы.

Еще одно достоинство кунжута — наличие природных антиоксидантных соединений. Они участвуют в защите клеток организма от окислительного стресса.

Однако полезные свойства кунжута не превращают халву в продукт, который можно есть без ограничений. Помимо семян, в ней содержится значительное количество сахара, а сама халва отличается высокой энергетической ценностью.

Главный нюанс — калорийность

Именно высокая калорийность является одним из основных недостатков халвы. В ней одновременно много жиров и сахара, поэтому даже небольшая порция может содержать довольно много калорий.

Особенно внимательно относиться к количеству халвы в рационе следует людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, а также тем, кто стремится снизить вес.

Имеет значение и состав конкретного продукта. Перед покупкой стоит изучить этикетку. В более дешевых вариантах халвы могут присутствовать глюкозные сиропы, гидрогенизированные жиры и искусственные ароматизаторы. Такие добавки снижают пищевую ценность продукта.

Следует учитывать и риск аллергических реакций. Кунжут и орехи относятся к распространенным пищевым аллергенам, поэтому людям с соответствующей аллергией халва может быть противопоказана.

Таким образом, отказываться от халвы только потому, что это сладость, необязательно. Качественная кунжутная халва содержит белок, ненасыщенные жиры и целый набор важных минералов и может стать альтернативой некоторым промышленным десертам. Но считать ее диетическим продуктом не стоит: из-за высокой калорийности и большого количества сахара главное правило остается простым — небольшая порция и хороший состав.