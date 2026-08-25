Поздний ужин давно считается одним из главных врагов фигуры. Но действительно ли организм превращает вечернюю еду в лишние килограммы активнее, чем ту же самую пищу, съеденную утром или днем? Специалисты WebMD объяснили, где здесь правда, а где — распространенный миф.

Многие годы желающим похудеть советовали придерживаться простого правила: плотно завтракать, нормально обедать и очень скромно ужинать. Известный специалист по питанию Адель Дэвис сформулировала этот принцип так: завтракать следует как король, обедать как принц, а ужинать как бедняк.

Однако современный классический подход к контролю веса основан прежде всего на энергетическом балансе. Иными словами, значение имеет не только время приема пищи, а то, сколько калорий человек получает и сколько расходует.

Если организм регулярно получает больше энергии, чем тратит, вес увеличивается. Если расход превышает поступление энергии, вес, как правило, снижается.

Так имеет ли значение время?

Согласно приведенной WebMD позиции американских специалистов, само по себе время приема пищи не определяет, будет человек набирать или терять вес. Гораздо важнее общее количество съеденного за день и уровень физической активности.

Однако исследования заставляют ученых внимательнее присматриваться к поздним приемам пищи.

В частности, в журнале Obesity было опубликовано исследование ученых Северо-Западного университета, в котором прием пищи в ночное время оказался связан с примерно вдвое большим увеличением веса даже при одинаковой общей калорийности рациона.

Но есть существенная оговорка: эксперимент проводился на мышах, а не на людях. Причины такого результата также оставались не до конца понятными. Поэтому одного исследования на животных недостаточно, чтобы утверждать, будто одинаковые калории обязательно по-разному влияют на вес утром и ночью.

Главная опасность ночных перекусов — в другом

И все же у диетологов есть веские основания советовать осторожнее относиться к еде после ужина.

Проблема часто заключается не в часах, а в том, что именно и сколько человек съедает вечером.

Ночные перекусы далеко не всегда связаны с настоящим голодом. Люди могут есть от скуки, стресса, усталости или просто потому, что хочется чего-нибудь вкусного.

При этом выбор нередко падает на чипсы, печенье, конфеты и другие калорийные продукты. Особенно легко потерять контроль над количеством еды перед телевизором или компьютером: человек может незаметно съесть целую упаковку.

Именно такие дополнительные калории способны постепенно привести к увеличению веса.

Еда перед сном может помешать сну

Есть и другая причина не устраивать обильный ужин непосредственно перед тем, как отправиться в постель.

Поздний прием большого количества пищи у некоторых людей способен вызвать проблемы с пищеварением и ухудшить сон. Поэтому вечерний перекус, если он действительно нужен, лучше делать небольшим.

При этом обычные поздние перекусы не следует путать с синдромом ночной еды — состоянием, при котором может потребоваться профессиональная медицинская помощь.

Можно ли все-таки перекусить после ужина?

Да. WebMD отмечает, что в небольшом полезном перекусе после ужина нет ничего страшного, если его калорийность учитывается в общем дневном рационе.

Главное — заранее определить размер порции и не есть автоматически перед экраном.

В качестве вариантов в исходном материале предлагаются небольшая порция попкорна, нежирный йогурт, фрукты или другие порционные перекусы с контролируемой калорийностью.

А если хочется похудеть?

В материале WebMD рекомендуется питаться регулярно и при снижении веса стараться получать основную часть дневных калорий раньше вечером. В частности, автор советует употреблять около 90% суточной калорийности до 20:00.

Регулярные приемы пищи каждые три-четыре часа, по мнению автора, могут помогать контролировать чувство голода и желание перекусить.

При этом универсального правила «после определенного часа есть запрещено» из приведенных данных не следует.

Так правда или миф?

Утверждение «любая еда на ночь автоматически приводит к набору веса» — скорее миф. Из материала WebMD следует, что решающую роль играет общий энергетический баланс: сколько человек съел и сколько энергии потратил.

Однако привычка постоянно перекусывать поздно вечером действительно может способствовать набору веса — прежде всего потому, что в это время проще незаметно получить много дополнительных калорий.

Бояться каждой калории после захода солнца не стоит. Гораздо важнее следить за общим рационом, размером порций и причиной, по которой вы открываете холодильник поздно вечером: из-за настоящего голода или просто от скуки и привычки.