Существуют разные причины беспорядка, как положительные, так и отрицательные. Если вы замечаете это за собой, стоит задуматься о своем душевном состоянии. Психолог Ольга Романив делится своими мыслями на эту тему.

Инфантильная личность

Люди начинают осознавать беспорядок в своей жизни в период полового созревания. Они находятся на грани между детством и взрослой жизнью, что может вызывать замешательство и желание адаптировать окружающую обстановку под себя. Психология утверждает, что это нормальная фаза в этом возрасте. Путаница в головах подростков часто отражается на их жилом пространстве. Поэтому, если вы воспитываете подростка, постарайтесь быть к этому снисходительными.

Исследования показывают, что склонность к беспорядку — это распространенная черта характера. Некоторые люди просто не видят смысла в уборке и привыкли жить в таком состоянии. Это может быть связано с чертами характера, которые они приобрели в подростковом возрасте и сохранили во взрослой жизни.

Креативная творческая личность

Для некоторых людей чистота и порядок в доме — это необходимость, создающая предсказуемость в хаотичном мире. Для других же такие условия могут показаться стерильными и невыразительными. Некоторые чувствуют себя некомфортно в захламленном пространстве, в то время как другие находят вдохновение в хаосе. Существует множество здоровых и осознанных людей, чье беспорядочное окружение отражает их креативность. Это явление называют «творческим беспорядком», который может свидетельствовать о высокой креативности и стремлении к новизне, а также о нежелании следовать установленным правилам.

Человек, страдающий депрессией и другими проблемами с ментальным здоровьем

Иногда беспорядок может указывать на необходимость обратиться за помощью. Психология утверждает, что люди, страдающие депрессией, могут испытывать трудности с выполнением повседневных задач, включая уборку. Беспорядок и накопительство могут стать их механизмами преодоления, настолько привычными, что попытка навести порядок вызывает у них психологическое беспокойство.

Когда человек осознает наличие проблемы, следующим шагом будет обращение к психотерапевту. Специалист поможет разобраться с двумя важными задачами: наведением порядка в комнате и очищением разума. Эти процессы можно выполнять одновременно или по очереди. Начав наводить порядок, вы можете понять, что избавиться от беспорядка сложнее, чем предполагали. Возможно, стоит рассмотреть возможность найма клининговой службы. Очищение разума может оказаться более серьезной задачей, но совместное выполнение этих действий значительно облегчает процесс.