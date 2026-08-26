В воскресенье, 27 сентября, уже в третий раз в Риге состоится ежегодная выставка для парикмахеров, барберов и специалистов индустрии красоты «Baltic Barber Expo 2026». В этом году мероприятие пройдет на новой площадке, в «Hanzas Perons», объединив мировых легенд барберинга, в числе которых: Андреа Магри (Италия), Набил Бону (Испания), Андрей Балу (Болгария), Дункан Бейли (Нидерланды), Чарли Венн (Великобритания) и другие.

На протяжении всего дня, с десяти утра до восьми часов вечера, гостей «Baltic Barber Expo 2026» ждёт насыщенная программа: мастер-классы от ведущих мировых специалистов, международный чемпионат барберов и крупнейшая выставочная зона, где известные бренды представят новейшие инструменты, косметику, оборудование и профессиональные решения. Кроме того, посетители смогут лично пообщаться с признанными мастерами барберинга и стать частью события, которое объединит на одной площадке лучших артистов, ведущие бренды и тысячи профессионалов со всего мира.

«За два года «Baltic Barber Expo» превратилось в одно из самых значимых событий европейской барбер-индустрии, объединив на одной площадке ведущих мастеров, экспертов и профессиональные бренды со всего мира. Мероприятие быстро завоевало признание благодаря своему международному масштабу, качеству программы и уникальной возможности для специалистов обмениваться опытом и развивать индустрию.

С каждым новым сезоном BBE выходит на новый уровень: растёт количество участников и посетителей, расширяется география представителей, появляются новые международные эксперты и партнёры. Наша цель — продолжать развивать платформу, которая станет главным местом встречи профессионалов индустрии в Европе», — отмечает основатель BBE Эдгар Розенвальд.

В рамках события главная сцена будет отдана под эксклюзивные шоу и мастер-классы. Лучшие специалисты индустрии поделятся современными техниками, коммерческими подходами, философией работы и тенденциями, которые будут определять развитие индустрии в ближайшие годы. Это возможность увидеть работу мировых мастеров вживую, задать вопросы и получить знания, которые невозможно найти в социальных сетях.

Отдельная сцена будет посвящена главному соревнованию года — «Best barber of 2026» — конкурсу на звание лучшего барбера. Участники смогут побороться за победу в двух категориях: «Fresh Blood» — для специалистов с опытом работы до трех лет, и «Advanced Barber» — для опытных мастеров индустрии.

Победителей каждой категории ждут денежные призы по 1000 евро, подарки от партнёров и престижный титул «Лучший барбер 2026» по версии BBF. Оценивать работы участников будет международное жюри, в состав которого войдут признанные эксперты барбер-индустрии из Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Болгарии и других стран.

В выставочном холле посетители смогут познакомиться с ведущими косметическими брендами, изучить современные инструменты и оборудование, протестировать представленную продукцию, а также приобрести понравившиеся товары на специальных условиях. Ведущее барбер-событие Европы впервые развернется на площадке «Hanzas Perons» — одной из самых современных локаций в Балтии. Уже третий год подряд ведущим мероприятия станет харизматичный Арманд Симсонс, который своим профессионализмом и чувством юмора неизменно создает особую атмосферу.