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Что случилось с Гариком Харламовым? Новое фото шоумена обсуждают в Сети 0 627

Люблю!
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гарик Харламов

45-летний Гарик Харламов неожиданно оказался в центре внимания после публикации нового снимка. Поклонники обратили внимание, что юморист заметно изменился, и некоторые признались: без подписи они могли бы его и не узнать.

Новое фото Гарика Харламова появилось в социальных сетях Прохора Шаляпина. Певец опубликовал совместный кадр с шоуменом и актрисой Мариной Кравец.

Однако на этот раз значительная часть внимания подписчиков досталась именно Харламову. Пользователи отметили его изменившийся внешний вид и новый образ. В комментариях появилось множество комплиментов.

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Соцсети.

«Гарик как похорошел!», «Ух ты, Гарика модная муха укусила!», «Если бы не подпись, не узнала бы Гарика», — отреагировали поклонники.

Некоторые подписчики в шутку заметили, что артист теперь настолько отличается от привычного экранного образа, что мог бы проиграть даже в конкурсе собственных двойников.

Перемены после свадьбы

В последние годы поклонники действительно все чаще обращают внимание на изменения во внешности Харламова. Летом 2024 года артист женился на актрисе Катерине Ковальчук. Это третий брак шоумена.

После свадьбы в социальных сетях неоднократно отмечали, что Харламов стал выглядеть более подтянутым и уделять больше внимания своему стилю.

До отношений с Ковальчук артист был женат дважды. Во втором браке с актрисой Кристиной Асмус у него родилась дочь Анастасия. Сейчас ей 12 лет. Несмотря на развод родителей, Харламов активно участвует в воспитании дочери.

Новый снимок Харламова вызвал неожиданно бурную реакцию: вместо привычных шуток поклонники обсуждают заметно изменившийся образ артиста. Судя по комментариям, преображение пришлось аудитории по душе — многие считают, что в 45 лет шоумен выглядит заметно свежее.

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#шоу-бизнес #социальные сети #свадьба #дочь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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