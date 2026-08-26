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«Я похорошела при Петре»: Муцениеце сделала неожиданное признание в годовщину свадьбы 0 36

Люблю!
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга

Агата Муцениеце и Петр Дранга отмечают первую годовщину семейной жизни. В честь ситцевой свадьбы актриса опубликовала трогательное признание и рассказала, почему теперь считает себя «самой любимой и счастливой женщиной».

Ровно год назад, 25 августа 2025 года, Агата Муцениеце и Петр Дранга официально стали мужем и женой. Для свадьбы пара выбрала красивую «зеркальную» дату — 25.08.25. Спустя несколько месяцев в семье произошло еще одно радостное событие — у супругов родилась дочь.

В первую годовщину свадьбы Муцениеце посвятила мужу теплое послание. По словам актрисы, прошедший год пролетел для нее практически незаметно.

«Ситцевая свадьба! 25.08.25 — эта дата навсегда в наших сердцах! Пролетел год, как одна секунда!» — написала Агата.

Актриса вспомнила и необычные совпадения, сопровождавшие их свадьбу. По ее словам, брак регистрировала женщина с символичной фамилией Музыка, а во время торжества появилась радуга.

Муцениеце признается, что даже спустя год иногда не может поверить в произошедшие в ее жизни перемены. Особенно эмоционально она рассказала о своих чувствах к мужу и новой семье.

«Я теперь член самой теплой и большой семьи, я — самая любимая и счастливая женщина», — поделилась актриса.

А затем Муцениеце с юмором перефразировала известное выражение о Москве: «Очень похорошела при Петре». По словам актрисы, этот брак помог ей окончательно убедиться, что любовь существует, а главным счастьем для нее стала семья.

Второй брак Агаты

Для Муцениеце союз с Дрангой стал вторым браком. Ранее актриса была замужем за Павлом Прилучным, от которого у нее двое старших детей. Их расставание сопровождалось громким конфликтом, а позднее бывшие супруги долго не могли урегулировать разногласия, связанные со старшим сыном. Со временем отношения удалось наладить.

Спустя год после свадьбы Муцениеце не скрывает: отношения с Петром Дрангой стали для нее началом совершенно нового периода. Судя по ее признанию, главной переменой оказались даже не свадьба и новый статус, а ощущение семьи, любви и внутреннего спокойствия.

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#развод #семья #отношения #свадьба #счастье #знаменитости #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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