Признаем честно: идеальных мам, собирающих ребенка в школу в спокойном темпе, среди нас мало. Большинство тянет до последнего, что имеет свои причины — например, одежда может оказаться малой. Последняя неделя августа — горячее время для школьного шопинга, и продавцы это знают, поэтому цены растут. Предлагаем несколько приемов экономии от опытных родителей.

Правильно выбирай место шопинга

Принцип шаговой доступности здесь не работает — в большинстве магазинов перед началом учебного года цены значительно растут. Однако есть торговые точки, где проводятся распродажи: школьной формы, канцелярских товаров, сменной обуви и т. п. Поэтому перед походом по магазинам стоит провести исследование: собрать информацию о распродажах, сравнить цены, составить список и прикинуть общую сумму.

Поищи новые вещи на сайтах объявлений

Ближе к началу учебного года на различных онлайн-барахолках появляется множество объявлений о продаже школьных товаров. Придется покопаться, так как там есть как частные объявления, так и реклама торговых компаний. Выгоднее покупать у частников — это могут быть мамы, которые купили одежду и обувь заранее, но теперь хотят избавиться от ненужного. Также можно найти рюкзаки, тетради и другие вещи. Будь осторожна: не давай данные своей карты и не переводи аванс — на таких сайтах много мошенников.

Сама включись в распродажу

В Интернете можно не только купить школьные вещи, но и продать ненужные. Если прошлогодний гардероб ребенка в порядке, портфель в хорошем состоянии, а акварельные краски так и не понадобились, их можно сфотографировать и выставить на продажу. Соблюдай меры безопасности: не принимай аванс на карту и не обсуждай детали покупки в сторонних мессенджерах. Безопаснее всего сначала распространить информацию среди знакомых в социальных сетях или домовом чате.

Действуй заодно с другими родителями

Даже если ты не член родительского комитета, стоит объединиться с другими родителями перед началом учебного года. Покупка канцтоваров, рабочих тетрадей и других принадлежностей оптом может обойтись дешевле. Если у кого-то из родителей есть скидочная карта в магазине, это может помочь сэкономить до 15%.

Отложи часть покупок на конец сентября

Не поддавайся давлению дат. Конечно, хочется начать учебный год в новой форме, но первые три недели сентября можно походить и в старом. За это время цены могут упасть, и ты сможешь купить нужные вещи со скидкой.

Приобретай вещи на вырост

Речь не о том, чтобы отправить ребенка в школу в одежде на три размера больше. Дело в стратегическом подходе. Запиши в ежедневник или приклей стикер на холодильник — купить новую форму на будущий год (обувь, спортивный костюм) весной, когда многие фирмы распродают школьные вещи с большими скидками.