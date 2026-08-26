25 августа Маргарите Тереховой исполнилось 84 года. Дочь знаменитой актрисы Анна Терехова в день рождения матери опубликовала редкий семейный снимок, сделанный много лет назад.

На фотографии Маргарита Терехова запечатлена вместе с дочерью во время отдыха в Болгарии в 2009 году. Анна сопроводила снимок теплыми словами, поблагодарив поклонников за любовь к ее матери, добрые пожелания, молитвы и помощь.

Уже много лет звезда фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене» и «Зеркало» тяжело больна. У актрисы диагностирована болезнь Альцгеймера, которая постепенно лишила ее возможности продолжать работу в театре и кино.

Последние публичные появления Тереховой и ее интервью относятся к 2012 году. По мере прогрессирования заболевания ей становилось все сложнее общаться с близкими, появились серьезные проблемы с памятью и двигательной активностью. В последние годы актриса практически не встает с постели и нуждается в постоянном уходе.

Заботу о Маргарите Борисовне взяла на себя ее семья. Анна Терехова также старается сохранять память о творчестве матери и периодически проводит посвященные ей камерные творческие вечера.

В день 84-летия актрисы дочь решила показать подписчикам фотографию тех лет, когда они вместе путешествовали и Маргарита Терехова еще чувствовала себя значительно лучше.

«С днем рождения, любимая мамочка! Болгария, 2009 год. Мы счастливы!» — написала Анна Терехова, поблагодарив всех, кто продолжает поддерживать ее мать.

Несмотря на то что Маргарита Терехова уже много лет не появляется на публике, ее роли продолжают помнить миллионы зрителей, а дочь актрисы бережно сохраняет для поклонников память о прежней Тереховой — яркой, красивой и счастливой.