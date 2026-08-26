Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять изменений на лице, которые могут предупредить о проблемах с почками 0 215

Люблю!
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болят почки

Болезни почек на ранних стадиях могут долго не давать характерных симптомов. Однако некоторые изменения внешности — от утренних отеков до необычного оттенка кожи и губ — иногда становятся поводом обратить внимание на здоровье.

При этом ни один из перечисленных признаков сам по себе не говорит о заболевании почек. У них может быть множество других причин. Если изменения сохраняются или появляются сразу несколько симптомов, стоит обратиться к врачу.

Бледность кожи

Почки участвуют в выработке эритропоэтина — гормона, стимулирующего образование эритроцитов. При хронической болезни почек производство этого гормона может снижаться, что способствует развитию анемии.

Одним из ее внешних проявлений может стать непривычная бледность кожи. Особенно насторожить должны сопутствующие слабость, быстрая утомляемость и одышка.

Серый или землистый оттенок лица

При выраженном нарушении работы почек организм хуже выводит продукты обмена. Их накопление может сопровождаться изменениями кожи, в том числе ее оттенка и пигментации.

Лицо может выглядеть более тусклым, сероватым или землистым. Такие изменения чаще встречаются у людей с уже развившейся хронической болезнью почек.

Отеки вокруг глаз

Один из наиболее известных признаков — отечность лица, особенно заметная по утрам в области век.

При нарушении работы почек организм может задерживать натрий и жидкость. Кроме того, при некоторых заболеваниях почек с мочой теряется белок, что также способствует появлению отеков.

Потемнение губ

Изменения пигментации могут затрагивать не только кожу, но и губы. В исходном материале отмечается, что у части пациентов с тяжелыми заболеваниями почек губы приобретают более темный, иногда коричневатый оттенок.

Однако потемнение губ имеет множество возможных причин, поэтому рассматривать его как самостоятельный признак болезни почек нельзя.

Жирная кожа и высыпания

Акне само по себе не является характерным симптомом заболевания почек. Тем не менее хронические заболевания могут сопровождаться воспалительными и обменными изменениями, которые отражаются на состоянии кожи.

Поэтому внезапно появившиеся высыпания правильнее оценивать вместе с другими симптомами, а не пытаться определить состояние почек по акне.

Внешний вид может подсказать, что в организме происходят изменения, но поставить диагноз по лицу невозможно. Если отеки, необычная бледность или изменения цвета кожи сохраняются, надежнее проверить здоровье у врача и при необходимости сдать анализы крови и мочи.

×
#медицина #врач #кожа #отеки #диагноз #симптомы #почки #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный и Брутян
Изображение к статье: Беспорядок
Изображение к статье: Выбор отделки для стен
Изображение к статье: Маргарита Терехова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему пород кошек меньше, чем пород собак?
В мире животных
Изображение к статье: Чайный гриб как безопасная альтернатива энергетическим напиткам
Еда и рецепты
Изображение к статье: пустой город
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Пять признаков, что собака разбалована
В мире животных
Изображение к статье: Мозг футболиста
Спорт
Изображение к статье: Три породы кошек, которые могут быть опасными
В мире животных
Изображение к статье: Почему пород кошек меньше, чем пород собак?
В мире животных
Изображение к статье: Чайный гриб как безопасная альтернатива энергетическим напиткам
Еда и рецепты
Изображение к статье: пустой город
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео