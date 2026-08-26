Болезни почек на ранних стадиях могут долго не давать характерных симптомов. Однако некоторые изменения внешности — от утренних отеков до необычного оттенка кожи и губ — иногда становятся поводом обратить внимание на здоровье.

При этом ни один из перечисленных признаков сам по себе не говорит о заболевании почек. У них может быть множество других причин. Если изменения сохраняются или появляются сразу несколько симптомов, стоит обратиться к врачу.

Бледность кожи

Почки участвуют в выработке эритропоэтина — гормона, стимулирующего образование эритроцитов. При хронической болезни почек производство этого гормона может снижаться, что способствует развитию анемии.

Одним из ее внешних проявлений может стать непривычная бледность кожи. Особенно насторожить должны сопутствующие слабость, быстрая утомляемость и одышка.

Серый или землистый оттенок лица

При выраженном нарушении работы почек организм хуже выводит продукты обмена. Их накопление может сопровождаться изменениями кожи, в том числе ее оттенка и пигментации.

Лицо может выглядеть более тусклым, сероватым или землистым. Такие изменения чаще встречаются у людей с уже развившейся хронической болезнью почек.

Отеки вокруг глаз

Один из наиболее известных признаков — отечность лица, особенно заметная по утрам в области век.

При нарушении работы почек организм может задерживать натрий и жидкость. Кроме того, при некоторых заболеваниях почек с мочой теряется белок, что также способствует появлению отеков.

Потемнение губ

Изменения пигментации могут затрагивать не только кожу, но и губы. В исходном материале отмечается, что у части пациентов с тяжелыми заболеваниями почек губы приобретают более темный, иногда коричневатый оттенок.

Однако потемнение губ имеет множество возможных причин, поэтому рассматривать его как самостоятельный признак болезни почек нельзя.

Жирная кожа и высыпания

Акне само по себе не является характерным симптомом заболевания почек. Тем не менее хронические заболевания могут сопровождаться воспалительными и обменными изменениями, которые отражаются на состоянии кожи.

Поэтому внезапно появившиеся высыпания правильнее оценивать вместе с другими симптомами, а не пытаться определить состояние почек по акне.

Внешний вид может подсказать, что в организме происходят изменения, но поставить диагноз по лицу невозможно. Если отеки, необычная бледность или изменения цвета кожи сохраняются, надежнее проверить здоровье у врача и при необходимости сдать анализы крови и мочи.