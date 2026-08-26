Коллекция Gerard Darel представляет собой дань парижскому стилю, вдохновленную яркими образами 60-х и 70-х годов. Знаковые элементы этой эпохи — струящиеся шелковые платья оверсайз, расклешенные с завышенной талией, сумки-бохо с бахромой и объемные шопперы получили новое прочтение от французской марки.

В коллекции аксессуаров акцент сделан на контрастах: крупный логотип бренда выделяется на фоне принта-монограммы.

Шелковые платья, напоминающие о гардеробе парижанок 60-х, украшены яркими, но сдержанными принтами с цветочными орнаментами и узорами «пейсли».

В преддверии осени в коллекции также представлены знаковые для Gerard Darel трикотажные изделия. Пуловеры и кардиганы выполнены в сдержанных цветах, от светло-голубого до песочно-бежевого.