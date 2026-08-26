25 августа оказалось особенной датой сразу для обоих бывших супругов. Пока Агата Муцениеце празднует первую годовщину брака с Петром Дрангой, Павел Прилучный и Зепюр Брутян вспоминают собственную свадьбу — их семье исполнилось четыре года.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились в социальных сетях свадебными фотографиями и поздравили друг друга с важной семейной датой.

«25.08.2022. Сегодня нашей семье — 4 года. Пролетели так незаметно... А кажется, будто все было только вчера!» — написали супруги.

Поклонники пары тут же обратили внимание на одну деталь. Официально отношения Прилучный и Брутян зарегистрировали раньше, а 25 августа состоялось свадебное торжество. Поэтому некоторые подписчики поинтересовались, почему именно эту дату супруги считают днем рождения своей семьи.

Другие поклонники увидели в этом только дополнительный повод для праздника. В комментариях они пошутили, что счастливые супруги могут отмечать и день регистрации брака, и свадьбу, и годовщину знакомства.

Совпадение с Агатой Муцениеце

Особенно примечательно, что именно 25 августа годовщину свадьбы отмечает и бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце.

Год назад, 25 августа 2025 года, актриса вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Таким образом, сегодня бывшие супруги практически одновременно празднуют важные события уже в своих новых семьях.

Муцениеце также посвятила мужу эмоциональное признание. Она рассказала, что чувствует себя «самой любимой и счастливой женщиной» и назвала семью главным счастьем в своей жизни.

Для Агаты брак с Дрангой стал вторым. Павел Прилучный после развода с Муцениеце также создал новую семью — с Зепюр Брутян.

В итоге одна и та же дата неожиданно стала семейным праздником сразу для двух бывших супругов: 25 августа Прилучный отмечает четыре года своего союза с Брутян, а Муцениеце — первый год семейной жизни с Дрангой.