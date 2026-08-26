На рынке представлено множество покрытий для стен, подходящих для разных стилей и бюджетов. Как выбрать обои, которые подойдут именно вам?

Бумажные обои

Это самый доступный способ обновить интерьер. Бумажные обои имеют низкую стоимость и различаются по плотности: тонкие (симплекс), двухслойные (дуплекс) и трехслойные (триплекс), которые являются наиболее прочными. Симплекс служит около 2-3 лет, в то время как дуплекс и триплекс могут прослужить 3-5 лет, но стоят дороже.

Бумажные обои подойдут тем, кто ценит натуральные материалы, так как они не токсичны и хорошо подходят для детских комнат. Однако в помещениях с повышенной влажностью они могут отсыревать, пузыриться и плесневеть, поэтому для дачи или квартир на первом этаже лучше выбирать другие виды обоев. Кроме того, бумажные обои не скрывают неровности стен, и их уход требует использования пылесоса с мягкой щеткой.

Стеклообои

Это вариант для долговечной отделки любых помещений. Они состоят из стеклоткани с пропиткой из модифицированного крахмала, а в основе лежат известняк, кварцевый песок, глина и сода, которые плавятся и преобразуются в специальные волокна. Стекловолокно имеет различное плетение, создающее фактурный рисунок. При правильной эксплуатации стеклообои могут служить до 30 лет.

Стекловолокно можно красить и перекрашивать до 5-6 раз, что не повредит его внешнему виду. Еще один плюс — такие обои можно мыть и чистить щеткой. Они прочные, не горят, не деформируются и не выделяют вредных веществ. Однако их стоимость может быть высокой.

Текстильные обои

Верхний слой этих обоев состоит из ткани, а основа — из бумаги или флизелина. Более доступный вариант из ткани пропускает влагу и не подходит для влажных помещений. Обои на флизелиновой основе стоят дороже, но они прочнее и лучше маскируют неровности стен.

К сожалению, текстильные обои со временем выцветают и впитывают запахи, поэтому курильщикам лучше избегать их. Уборка таких обоев требует использования средств для сухой чистки, которые следует предварительно протестировать на обрезке.

Виниловые обои

Эти обои можно мыть губкой или щеткой и они хорошо маскируют неровности. Срок службы составляет до 20 лет. Верхний слой выполнен из синтетического полимера (ПВХ), а основа — из бумаги или флизелина. Первый вариант подходит для гостиных и спален, а второй — для коридоров, ванных и кухонь.

Виниловые обои могут имитировать различные поверхности: дерево, камень, текстиль и т.д. Их можно использовать и под покраску. Однако стоит отметить, что виниловые обои могут выделять формальдегид, особенно дешевые модели, что делает их менее экологичными.

Флизелиновые обои

Эти обои прочные, воздухопроницаемые и долговечные, срок службы составляет до 20 лет. Они не самые дешевые, но состоят на 70% из прессованной бумаги и на 30% из синтетических веществ. Флизелиновые обои устойчивы к повреждениям и хорошо сцепляются с различными поверхностями, от бетона до ДСП, что делает их универсальными для любых помещений.

Уход за флизелиновыми обоями зависит от маркировки на упаковке: если есть значок «волна», их можно протирать влажной тряпкой; две «волны» — разрешено использовать мыло; три «волны» — обои можно обрабатывать различными моющими средствами.