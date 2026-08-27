Специи, закуски, шоколад, напитки, рыбные и мясные продукты – с 10 по 12 сентября с новинками пищевой отрасли можно будет ознакомиться на выставке Riga Food 2026 на Кипсале.

Причем «новинка» не всегда означает совершенно новый продукт – иногда это другая упаковка, вкус или внешний вид уже полюбившегося покупателям товара. В этом году на выставке будет много продуктов, которые только что появились, а также таких, которые после многолетнего присутствия на рынке возвращаются к покупателям в новом облике. Будьте среди первых, кто увидит, попробует и оценит!

Биологические газированные напитки

В этом году новый «марафон продуктов» открывает латвийская компания Very Berry, которая представит на выставке органические газированные напитки Fizzy Drink. Доступны в семи различных вкусах. Они созданы путем объединения соков холодного отжима, тщательно отобранных сортов чая и обогащенной углекислым газом воды из глубоких скважин, что позволяет получить естественный игристый и освежающий вкус. Метод холодного отжима и бережная пастеризация помогают сохранить насыщенный вкус и ценные питательные вещества. Вкусные, разноцветные!

Новая серия специй от Пипарса

Латвийский кулинарный блогер, «хулиган на кухне» Pipars в сотрудничестве с Oak’A BBQ создал новую серию приправ, которая появилась благодаря объединению опыта Пипарса и знаний Oak’A BBQ в области создания вкусов. В новой серии представлены три приправы – для мяса, для супов и универсальная, предназначенные как для повседневных блюд, так и для творческих кулинарных экспериментов. «Эти специи помогут готовить проще, быстрее и в то же время позволят блюду обрести тот вкус, о котором можно сказать: «Да, это здорово!», – отмечает Ройс Пуке, или Pipars.

Закуски из картофеля и гороха

Хрустящие, легкие и с солидным содержанием белка и клетчатки – новые картофельные и гороховые закуски латвийского бренда Nordcrunch доступны в двух вкусах: томатном, а также укропно-масляном. Это отличная альтернатива привычным закускам. Одинаково хорошо подойдет как для неспешного вечера дома, так и для перекуса в дороге. Хрусти, наслаждайся и выбирай свой любимый вкус!

Шоколад с вишней и кардамоном

Особо тонкий, насыщенно-темный и удивительно ароматный – марка Lāči пополняет свой ассортимент. В плитке сочетаются насыщенный бельгийский темный шоколад, сочная вишневая начинка и ароматный кардамон. Это необычное слияние создано для тех, кто ищет в шоколаде не только сладость, но и изысканный, многогранный вкусовой опыт.

Лосось в соусе из манго и халапеньо

Идеальный баланс экзотической сладости и легкой остроты! Именно таким является новый продукт Banga – лосось в соусе из манго и халапеньо, сочетающий нежный вкус атлантического лосося с выраженным дополнением. Лосось выращен в аквакультурных регионах Норвегии, Шотландии, Чили и на Фарерских островах и тщательно обработан, чтобы сохранить его естественную текстуру и сочность. Соус из манго и халапеньо придает рыбе слегка экзотический и сбалансированный вкус. Попробуйте что-то необычное!

Цукаты из ягод и фруктов

Спустя 15 лет на латвийском и на экспортных рынках Rāmkalni обновляет свой визуальный образ, придавая любимым фруктовым и ягодным цукатам новый облик. 2026 год принес им яркую, современную и более удобную упаковку, созданную для активного образа жизни и наслаждения на каждом шагу. Неизменной остается главная ценность – приготовленные с любовью цукаты высочайшего качества из фруктов и ягод, выращенных в Латвии. Они создаются с сохранением аутентичного вкуса, ценности натурального продукта и многолетних традиций приготовления.

Грибные сухарики

Осень невозможно представить без сбора грибов, а для полноценной прогулки по лесу не помешает и хрустящий перекус, заряжающий энергией. Sēņotāju grauzdiņi – один из трех новых вкусов в ассортименте сухариков Liepkalni. Они приготовлены из испеченного в Liepkalni и полюбившегося покупателям кисло-сладкого хлеба, который нарезан тонкими полосками, тщательно поджарен и приправлен специями.

Карамельный попкорн

Хрустящий, сладкий и яркий – попкорн POPHOUSE Tutti Frutti сочетает в себе карамель с летними свежими фруктовыми нотками. Выразительное сочетание вкусов — особый вызов в производстве попкорна, но результат удивляет необычным взаимодействием сладости и свежести. Попкорн произведен в Латвии из качественных ингредиентов и без искусственных красителей. Закуска, которая радует как глаз, так и вкусовые рецепторы.

Консервы из свинины и курицы

Новинки от Kaive для тех, кто ценит простой, удобный и вкусный выбор мясных продуктов. Консервный завод Kaive представляет две новинки из свинины и курицы – Cūkas šķiņķis и Vistas šķiņķis. В обоих продуктах в качестве единственного мясного сырья используется 100 % окорока от животных, выращенных в Латвии. В составе готового продукта содержится 90 % окорока. Обе консервы полностью готовы к употреблению, поэтому можно наслаждаться как в повседневном рационе, так и брать с собой в дорогу, в поход или на пикник. Откройте, добавьте к своим любимым гарнирам или наслаждайтесь просто так!

Протеин со вкусом соленой карамели

Сладкий, с карамельным привкусом и легкой соленой ноткой… Fiteg² представляет протеин из яичного белка со вкусом соленой карамели, изготовленный из 100 % яичного альбумина. Новый продукт предназначен для тех, кто ищет качественный источник белка с простым составом и удобным в употреблении. Одна порция весом 30 г обеспечивает 22 г протеина. Яичный альбумин – это высококачественный источник белка, содержащий все незаменимые аминокислоты. Возможно, это станет твоим новым любимым вкусом протеина!

Выдержанный полутвердый сыр

Выдержанный полутвердый сыр Olimps с ореховой ноткой от Jaunpils pienotava сочетает в себе классический солоновато-молочный вкус с необычным акцентом, придающим продукту индивидуальность. Полутвердая консистенция делает сыр подходящим как для удобной нарезки к повседневным блюдам, так и для подачи на сырной тарелке. Прекрасно сочетается с медом, инжиром, грушами и виноградом.

Пасты из цитрусовых и яблок с брусникой

Солнечная свежесть цитрусовых и кислинка латвийских ягод – Pūre пополняет свою линейку паст «77,7 %» двумя новыми вкусами. Цитрусовый джем сочетает в себе яркие вкусовые нюансы различных цитрусовых, а в яблочно-брусничной пасте нежная яблочная сладость сочетается с приятной кислинкой брусники. Оба продукта прекрасно подходят к завтраку с хлебом, блинчиками или кашей, а также к десертам и кондитерским изделиям.

Энергетические батончики

День не всегда складывается по плану – иногда не хватает времени на полноценный отдых, а иногда требуется дополнительный источник энергии на работе, перед тренировкой или в дороге. Именно для таких моментов созданы энергетические батончики Higs Energy Bars с кофеином, витаминами, фруктовыми ингредиентами, клетчаткой и шоколадной глазурью без добавления сахара. В настоящее время доступны три вкуса – манго, ананас и кола.

Ржаной хлеб с протеином и цельнозерновой пшеничный хлеб

Две новинки для тех, кто при выборе хлеба ищет как привычный вкус, так и дополнительную пищевую ценность! DONA пополняет свой ассортимент новыми продуктами – ржаным хлебом с протеином и пшеничным хлебом из цельного зерна. Ржаной хлеб сочетает в себе ярко выраженный вкус ржи с высоким содержанием белка и клетчатки, что делает его сытным и подходящим для активного образа жизни. В свою очередь, пшеничный хлеб из цельного зерна – нежный, легкий и похожий на белый хлеб, но с большим содержанием клетчатки и белков.

Протеиновый мусс без лактозы

Кофейный мусс PROfeel – без добавленного сахара и лактозы, но с высоким содержанием молочного протеина. Одна порция содержит 18 г белка, что делает его удобным выбором в моменты, когда хочется чего-нибудь сладкого и одновременно получить порцию протеина.

Маленькие эклеры

Liepkalni пополняет свой ассортимент лакомств наборами мини-эклеров ELEGANCE. В каждом представлены два эклера с разными вкусами и ярким оформлением. Всего доступно пять тщательно разработанных вкусовых комбинаций с шоколадом, вишней, клубникой, лимоном и фисташками. Маленький формат для больших моментов наслаждения – неспешного кофе, уютного домашнего вечера и когда просто хочется побаловать себя или близкого человека чем-то особенным.

Gemoss Spice

Бренд, созданный в Латвии, который уже более 25 лет привносит в кухни аутентичные вкусы со всего мира. С течением времени ассортимент продукции вырос до более чем 100 различных наименований, что позволяет каждому найти наиболее подходящий для себя вкусовой оттенок. С 2026 года этот ассортимент пополнится еще пятью новыми продуктами, которые расширят возможности для экспериментов и творчества.

И это еще не все! Это лишь небольшая часть новинок, с которыми вы сможете познакомиться, посетив выставку, до того, как они появятся на прилавках магазинов.

Riga Food – место для новых идей и удачных сделок

10-12 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026, которая соберет более 400 компаний из 30 стран и профессионалов пищевой отрасли со всего мира. В течение трех дней будут проходить активные соревнования мастеров, актуальные дискуссии и ценные деловые встречи. Посетители Riga Food 2025 смогут насладиться обширной программой мероприятий: https://ej.uz/RF26_pasakumi

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Время работы:

10-11 сентября 10.00–18.00

12 сентября 10.00–17.00