Принято считать, что глаза способны выдать человека, который говорит неправду: он якобы отводит взгляд, избегает зрительного контакта и начинает вести себя неестественно. Однако исследования показывают, что этот популярный способ распознавания лжи практически не работает.

Ученые неоднократно проверяли распространенное представление о том, что лжеца можно определить по направлению его взгляда. Убедительных доказательств этой теории обнаружить не удалось.

Более того, человек, который сознательно говорит неправду, может намеренно смотреть собеседнику прямо в глаза. Таким способом он старается выглядеть более открытым и убедительным.

Что глаза действительно могут рассказать

И все же в выражении «глаза — зеркало души» есть определенная доля истины. Некоторые физиологические реакции контролировать гораздо сложнее, чем направление взгляда.

Еще в 1960-х годах психолог Экхард Гесс изучал изменения размера зрачков и обнаружил, что они способны расширяться в ответ на интерес, эмоциональное возбуждение или повышенную умственную нагрузку. Сознательно управлять этой реакцией человек практически не может.

Однако расширенные зрачки сами по себе не означают, что человек лжет. Они лишь свидетельствуют о реакции нервной системы, которая может быть вызвана множеством совершенно разных причин.

Настоящая улыбка затрагивает глаза

Еще одним интересным сигналом считается искренняя улыбка. Когда человек действительно испытывает положительные эмоции, в улыбке участвуют не только губы, но и мышцы вокруг глаз. Из-за этого возле внешних уголков глаз могут появляться характерные морщинки.

При намеренной вежливой улыбке выражение глаз нередко меняется значительно меньше. Но и этот признак нельзя считать надежным «детектором правды»: мимика зависит от индивидуальных особенностей человека и ситуации.

Лжец вовсе не обязательно отводит глаза

Одним из наиболее устойчивых мифов остается убеждение, что человек, который избегает зрительного контакта, наверняка что-то скрывает.

Исследования психолога Алдерта Врая и его коллег этого не подтверждают. Более того, некоторые люди во время лжи могут специально поддерживать зрительный контакт, поскольку знают о существовании подобного стереотипа и хотят казаться искренними.

Научные обзоры исследований обмана также не обнаруживают надежной связи между направлением взгляда и правдивостью сказанного. Контролировать, куда человек смотрит, сравнительно легко, поэтому использовать этот признак для определения лжи крайне ненадежно.

Почему опасно слишком доверять «чтению по глазам»

Уверенность в способности мгновенно распознавать ложь по поведению собеседника способна привести к обратному результату. Застенчивый или испытывающий стресс человек может избегать зрительного контакта, хотя говорит правду. А опытный лжец, напротив, способен спокойно и уверенно смотреть прямо в глаза.

Глаза действительно отражают некоторые непроизвольные эмоциональные и физиологические реакции человека, однако надежного способа определить по взгляду, говорит человек правду или лжет, наука не обнаружила. Поэтому один лишь зрительный контакт не стоит воспринимать как доказательство честности или обмана.