Грибной сезон привлекает в лес даже тех, кто не считает себя опытным грибником. Однако безобидная на первый взгляд ошибка может закончиться отравлением и больницей. Эксперт Дмитрий Тихомиров рассказал, какие правила особенно важно соблюдать во время сбора грибов.

Одна из самых опасных ошибок — собирать грибы по принципу «похож на съедобный — значит, можно брать». Некоторые ядовитые виды легко спутать со съедобными. Например, молодая бледная поганка может напоминать шампиньон. Поэтому действует простое правило: есть хотя бы малейшее сомнение — гриб остается в лесу.

Не стоит также полагаться исключительно на приложения, определяющие грибы по фотографии. Такие программы могут ошибаться, причем цена ошибки в данном случае слишком высока. Приложение допустимо использовать как дополнительную подсказку, но не как гарантию безопасности.

Не пробуйте незнакомые грибы

Еще одна опасная привычка — пробовать сырой гриб, чтобы определить его вид. Отсутствие неприятного или горького вкуса совершенно не означает, что гриб съедобен.

Некоторые опасные токсины не обладают выраженным вкусом, а признаки отравления могут проявиться лишь спустя несколько часов. Поэтому определять безопасность гриба таким способом нельзя.

Старые грибы лучше оставить в лесу

Даже хорошо знакомый съедобный гриб не всегда стоит отправлять в корзину. Переросшие, размякшие и старые экземпляры лучше не брать.

По мере старения в грибах происходят процессы разложения. Именно поэтому даже съедобные виды в плохом состоянии способны стать причиной расстройства пищеварения.

Подальше от дорог и промышленных зон

Для сбора грибов имеет значение и место. Не рекомендуется собирать их возле оживленных автомобильных дорог, железнодорожных путей и промышленных предприятий.

Грибы способны накапливать загрязняющие вещества из окружающей среды, поэтому внешне идеальный экземпляр, выросший рядом с трассой, — далеко не лучший выбор для еды.

Главная ошибка — полиэтиленовый пакет

Особое внимание эксперт обращает на то, куда складывают собранные грибы. Обычный полиэтиленовый пакет — один из худших вариантов.

Грибы содержат очень много воды и после сбора в них продолжаются биохимические процессы. В закрытом пакете практически отсутствует вентиляция, образуется конденсат, а в теплую погоду грибы могут начать быстро портиться.

Кроме того, в пакете они давят друг на друга, мнутся и ломаются. Особенно быстро теряют товарный вид нежные грибы — например, маслята и сыроежки.

Не лучшим выбором будет и металлическое ведро без вентиляционных отверстий. На солнце металл нагревается, температура внутри повышается, что дополнительно ускоряет порчу грибов.

В чем лучше нести грибы

Оптимальным вариантом остается обычная плетеная корзина. Подойдет и пластиковая корзина с большим количеством вентиляционных отверстий.

Если ничего подходящего под рукой нет, эксперт советует воспользоваться картонной коробкой или тканевой сумкой, пропускающей воздух. Они предпочтительнее герметичного полиэтиленового пакета.

Главное правило грибника остается неизменным: не уверен в грибе — не бери его. Но важно не только правильно определить находку. Место сбора, состояние гриба и даже тара, в которой его несут домой, могут повлиять на безопасность будущего блюда.