Тыквенное масло ценят за насыщенный зеленый цвет и характерный ореховый вкус. В интернете ему приписывают едва ли не чудодейственные свойства — от защиты сердца до помощи при заболеваниях простаты. Но что из этого подтверждается исследованиями и стоит ли специально включать его в рацион?

Тыквенное масло получают из семян тыквы, а его состав может несколько различаться в зависимости от сорта растения и способа производства. Значительную долю жиров в нем составляют ненасыщенные жирные кислоты — прежде всего линолевая и олеиновая. Кроме того, масло содержит токоферолы — соединения семейства витамина Е, фитостеролы и различные растительные фенольные вещества, передает Wellandfit.

Все это позволяет считать тыквенное масло ценным пищевым продуктом. Однако наличие полезных веществ еще не означает, что оно способно самостоятельно предотвращать или лечить заболевания.

Например, обнаруженная в лабораторных исследованиях антиоксидантная активность вовсе не гарантирует, что несколько ложек масла произведут заметный лечебный эффект в организме человека.

Полезно ли тыквенное масло для сердца?

Это одно из наиболее распространенных утверждений. Определенные научные данные действительно существуют, однако пока их недостаточно, чтобы говорить о выраженном лечебном действии.

В одном небольшом рандомизированном двойном слепом исследовании участвовали 35 женщин после наступления менопаузы. Через 12 недель у участниц, принимавших тыквенное масло, были отмечены некоторые благоприятные изменения, в том числе повышение уровня так называемого хорошего холестерина — HDL.

Однако небольшое количество участников не позволяет утверждать, что такой эффект будет наблюдаться у всех.

С точки зрения питания важнее другое: тыквенное масло является источником ненасыщенных жирных кислот. Поэтому оно может быть полезной частью сбалансированного рациона, особенно если заменяет менее предпочтительные источники жиров.

Но принцип «чем больше, тем полезнее» здесь не работает. Как и любое другое растительное масло, тыквенное весьма калорийно.

А что насчет простаты?

Именно влияние тыквенных семечек и масла из них на симптомы доброкачественного увеличения предстательной железы изучалось достаточно активно.

В рандомизированном исследовании 2021 года у мужчин с увеличенной простатой на фоне употребления тыквенного масла наблюдалось улучшение симптомов. Однако стандартный лекарственный препарат тамсулозин оказался эффективнее. Авторы исследования также указали на необходимость дальнейшего изучения вопроса.

В другом исследовании, продолжавшемся год и охватившем более 1400 мужчин, положительный эффект при некоторых симптомах со стороны нижних мочевыводящих путей показали сами тыквенные семечки. При этом результаты применения экстракта семян не продемонстрировали однозначного преимущества перед плацебо.

Поэтому важно не ставить знак равенства между тыквенными семечками, маслом и различными экстрактами из них. И тем более тыквенное масло не может заменить обследование у уролога или назначенное врачом лечение.

Действительно ли оно является антиоксидантом?

Тыквенное масло содержит токоферолы, фенольные соединения и другие растительные вещества, поэтому его возможные антиоксидантные и противовоспалительные свойства неоднократно становились предметом исследований.

Однако значительная часть положительных результатов была получена в экспериментах на клеточных культурах или животных. А это принципиально важно: эффект, обнаруженный в лаборатории, далеко не всегда в той же степени проявляется у человека.

Сколько тыквенного масла можно употреблять?

Диетологи не видят необходимости устраивать специальные «курсы» приема тыквенного масла. Гораздо разумнее использовать его как один из вариантов растительных масел в разнообразном рационе.

Благодаря выраженному вкусу оно хорошо подходит для салатов, овощей, крем-супов, натурального йогурта и творожных блюд. При этом использовать масло лучше умеренно, учитывая его высокую калорийность.

Не стоит забывать и о разнице между маслом и цельными тыквенными семечками. Семечки, помимо жиров, содержат заметное количество белка, клетчатки и минеральных веществ.

Так стоит ли ждать чуда?

Нет — чудодейственным средством тыквенное масло считать не стоит. Но это ценный продукт, содержащий ненасыщенные жирные кислоты и ряд биологически активных растительных соединений. Некоторые исследования указывают на его потенциальную пользу, в частности при отдельных симптомах со стороны мочевыводящих путей и простаты, однако доказательств недостаточно, чтобы рассматривать масло как лекарство.

Тыквенное масло вполне заслуживает места на кухне, но относиться к нему лучше именно как к продукту питания, а не к лекарству. Для здоровья гораздо важнее весь рацион — достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и качественных источников жиров.