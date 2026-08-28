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Деньги на ветер: почему витамин D может не усваиваться и как принимать его правильно 0 142

Люблю!
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Витамин D

ChatGPT

Витамин D считается одной из самых популярных добавок, особенно в осенне-зимний период. Однако даже регулярный прием не гарантирует желаемого результата: многое зависит от питания, дозировки и индивидуальных особенностей организма.

Главная особенность витамина D заключается в том, что он относится к жирорастворимым витаминам. Поэтому его усвоение улучшается, если принимать добавку вместе с пищей, содержащей жиры.

Для этого подойдут яйца, авокадо, орехи и семена, жирные молочные продукты и другие источники пищевых жиров. Прием витамина D натощак может быть менее эффективным.

Утром или вечером?

Однозначного правила относительно времени суток нет. Гораздо важнее принимать витамин регулярно и вместе с едой. При этом некоторым людям удобнее включить добавку в утренний или дневной прием пищи.

Вопрос о влиянии вечернего приема витамина D на выработку мелатонина и качество сна пока окончательно не решен: убедительных доказательств того, что всем необходимо избегать его вечером, недостаточно.

С чем нужно быть осторожнее

Фраза «с чем витамин D категорически нельзя принимать» звучит слишком категорично. Для большинства людей нет большого списка обычных продуктов или витаминов, которые запрещено сочетать с витамином D.

Однако некоторые лекарства способны влиять на его всасывание или обмен в организме. Поэтому людям, постоянно принимающим лекарственные препараты, особенно средства, влияющие на обмен кальция, работу почек или всасывание жиров, стоит обсудить прием витамина D с врачом или фармацевтом.

Больше — не значит лучше

Витамин D способен накапливаться в организме, поэтому бесконтрольно увеличивать дозировку нельзя. Чрезмерное употребление в течение длительного времени может привести к повышению уровня кальция в крови.

Среди возможных признаков избытка — тошнота, слабость, сильная жажда, учащенное мочеиспускание. В тяжелых случаях возможно образование камней в почках и повреждение внутренних органов.

Для взрослых верхний допустимый уровень потребления обычно составляет 4000 международных единиц в сутки, однако это не означает, что именно такая доза нужна каждому человеку. При установленном дефиците врач в отдельных случаях может назначить более высокую дозировку на определенный срок.

Чтобы витамин D не превратился в «деньги на ветер», важны не только сами капсулы или капли. Принимать его разумнее вместе с пищей, содержащей жиры, не превышать дозировку без медицинских показаний, а при подозрении на дефицит — обсудить с врачом необходимость анализа крови и подходящую схему приема.

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#медицина #питание #дефицит #витамин д #кальций #здоровье #лекарства
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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