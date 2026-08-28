Первые седые волосы вовсе не означают, что теперь придется каждые несколько недель полностью окрашивать корни. Стилист Джулиан Фарель рассказал о трех способах сделать седину практически незаметной — причем некоторые из них позволяют посещать салон значительно реже.

Появление первых седых волос нередко заставляет задуматься о полном окрашивании. Однако известный стилист Джулиан Фарель советует не спешить: прежде всего стоит решить, хотите ли вы полностью скрыть седину или лишь сделать ее менее заметной.

Это принципиально разные подходы. При полном окрашивании волосы насыщаются пигментом так, чтобы белые и серебристые пряди сливались с основной массой волос. Маскировка действует иначе: мастер добавляет оттенки вокруг седых волос, благодаря чему они визуально начинают выглядеть как естественные светлые пряди.

1. Мягкая растушевка седины

Если седых волос пока немного, Фарель рекомендует начать именно с маскировки.

У такого варианта есть существенное преимущество: полное окрашивание обычно требует коррекции отросших корней примерно раз в четыре недели. При грамотной растушевке интервал между посещениями салона можно увеличить примерно до 8–12 недель.

Кроме того, перейти впоследствии от маскировки к полному окрашиванию довольно просто. Обратный процесс гораздо сложнее и может потребовать немало времени и денег.

2. Тонирование вместо стойкой краски

Еще один вариант — полуперманентное тонирование или глазирование волос. Особенно хорошо этот способ подходит тем, кто пока не готов регулярно пользоваться стойкой краской.

Тонирование не должно радикально менять натуральный цвет. Оно придает волосам нужный оттенок, делает седые волоски менее заметными и одновременно добавляет блеск.

По словам стилиста, результат может сохраняться около четырех-шести недель. При этом оттенок смывается постепенно, поэтому между окрашенными и отросшими волосами не появляется резко заметной границы.

В салоне Фарель рекомендует попросить полуперманентное тонирование, максимально близкое к натуральному цвету волос и предназначенное именно для маскировки седины.

3. Темные пряди вместо привычного мелирования

Еще один прием может показаться неожиданным. Вместо того чтобы добавлять светлые пряди, стилист предлагает использовать более темные оттенки.

Такие пряди можно расположить в наиболее заметных местах — возле пробора, линии роста волос и в области макушки. Они визуально разбивают массив серебристых волос и делают цвет более объемным и неоднородным.

В результате взгляд воспринимает прежде всего игру оттенков и объем, а седина уже не так бросается в глаза.

Таким образом, при первых седых волосах совсем не обязательно сразу переходить на постоянное окрашивание. Растушевка, мягкое тонирование и правильно расположенные темные пряди позволяют сделать седину значительно менее заметной и при этом избежать необходимости постоянно подкрашивать корни.