Некоторые привычные фразы в отношениях звучат вполне безобидно, однако иногда за ними скрываются сомнения, нежелание брать на себя ответственность или попытка избежать прямого разговора. Психологи советуют оценивать не отдельные слова, а контекст и, главное, поступки партнера.

Мужчины нередко упрекают женщин в намеках и «зашифрованных» сообщениях, однако сами тоже далеко не всегда прямо говорят о своих чувствах и намерениях. Некоторые привычные выражения могут иметь совсем иной подтекст, чем кажется на первый взгляд, пишет YourTango.

Эксперты по отношениям отмечают, что недопонимание между партнерами часто возникает из-за разных способов выражения эмоций, страха перед конфликтом и нежелания открыто обсуждать неприятные темы.

«Я немного переживаю»

Иногда такая фраза действительно означает, что человек испытывает тревогу или находится в сложной ситуации. Но если мужчина регулярно ссылается на какие-то проблемы, при этом не объясняет, что происходит, и использует переживания как причину избегать серьезного разговора, стоит обратить внимание прежде всего на его поступки.

«Сейчас я откладываю отношения на второй план»

Во многих случаях это довольно мягкий способ сообщить, что серьезные отношения сейчас не входят в планы человека. Вместо прямого «я не хочу быть с тобой» мужчина может ссылаться на занятость, карьеру, работу или другие жизненные приоритеты.

При этом не стоит автоматически считать подобную фразу обманом. Иногда человек действительно переживает период, когда другие обстоятельства требуют от него больше времени и внимания.

«Я главный»

Подобные заявления могут говорить о желании подчеркнуть собственную силу, статус или контроль над происходящим. Особенно заметным такое поведение становится, если мужчина постоянно пытается доказать окружающим свое превосходство.

За демонстративной уверенностью иногда, напротив, скрывается внутренняя неуверенность. Однако делать выводы только по одной фразе не стоит — важнее то, как человек ведет себя в отношениях.

«Фу, опять в френдзоне»

Жалобы на «френдзону» иногда скрывают обиду из-за отсутствия взаимного романтического интереса. Мужчина может считать, что его внимание, забота или дружба должны привести к отношениям.

Однако дружеское общение само по себе не создает обязательств и не означает, что другой человек обязан отвечать романтической взаимностью.

«Когда-нибудь ты кого-то очень порадуешь»

Это может оказаться одной из наиболее деликатных форм отказа. По сути, мужчина дает понять, что высоко оценивает женщину, но не представляет романтического будущего именно с ней.

Такая формулировка позволяет избежать жесткого разговора и одновременно обозначить дистанцию.

«Я просто жду подходящего момента, чтобы попросить о разводе»

К подобным заявлениям следует относиться особенно внимательно. Если человек месяцами или годами рассказывает о несчастливом браке и предстоящем разводе, но никаких реальных действий не предпринимает, обещания могут оказаться способом сохранить существующую ситуацию.

В подобных обстоятельствах гораздо информативнее не слова о будущих планах, а конкретные поступки.

«Не все мужчины одинаковы»

Обычно эта фраза появляется после рассказа женщины о неприятном опыте в предыдущих отношениях или критики определенного мужского поведения.

Мужчина может воспринимать обобщение как несправедливость или даже личный упрек и таким образом пытаться подчеркнуть, что не считает себя похожим на людей, о которых идет речь.

«Ты красивее без макияжа»

Эта фраза вовсе не обязательно содержит скрытую критику. Нередко мужчина просто пытается сказать, что ему нравится естественная внешность партнерши.

Однако восприятие макияжа и внешности субъективно. Поэтому превращать подобное высказывание в требование изменить привычный образ уже совсем другая история.

«Я скучаю по тебе»

Значение этой фразы во многом определяется обстоятельствами. В начале отношений она действительно может означать желание чаще видеть человека и проводить с ним больше времени.

После расставания все сложнее. Иногда человек скучает не столько по бывшей партнерше, сколько по привычному образу жизни, эмоциональной поддержке, вниманию и комфорту, которые давали отношения.

«Прости»

Само слово «прости» еще не является гарантией искреннего раскаяния. Гораздо важнее посмотреть, что происходит после извинения.

Признает ли человек свою ответственность? Пытается ли исправить последствия поступка? Меняется ли его поведение или спустя некоторое время ситуация повторяется снова? Именно ответы на эти вопросы позволяют понять ценность извинения.

«Мне все равно»

Иногда здесь действительно нет никакого скрытого смысла: человеку может быть безразличен обсуждаемый вопрос.

Но бывают ситуации, когда эта фраза становится способом прекратить неприятный разговор, скрыть раздражение или не обсуждать собственные чувства. Поэтому многое зависит от обстоятельств и поведения человека.

«Мне нужен перерыв»

Одна из наиболее неоднозначных фраз в отношениях. Для одного человека она действительно означает необходимость ненадолго остаться в одиночестве, успокоиться и разобраться в собственных чувствах.

Для другого «перерыв» может стать промежуточным этапом перед окончательным расставанием — способом увеличить дистанцию, не произнося вслух: «Я хочу закончить отношения».

Поэтому в такой ситуации имеет смысл спокойно выяснить, что именно партнер понимает под перерывом: сколько он должен продолжаться, предполагается ли общение в это время и чего каждый из партнеров ожидает после него.

Главное — не пытаться искать тайный смысл буквально в каждой мужской фразе. О намерениях человека гораздо точнее говорят последовательность его поведения, готовность обсуждать сложные вопросы и соответствие слов поступкам. Одна неудачная фраза еще ничего не доказывает, а вот постоянно повторяющееся расхождение между обещаниями и действиями действительно заслуживает внимания.