Родители являются проводниками ребенка во взрослую жизнь. Их слова и поступки с рождения формируют будущее ребенка, и даже неосознанная фраза может причинить большой вред. Психолог Инна Тлиашинова выделила фразы, которые никогда не следует говорить девочкам.

«Как тебе не стыдно?!»

Эта фраза формирует у девочек чувство вины и блокирует их сексуальность. Ребенок начинает закрываться, считая, что с ним что-то не так, и во взрослом возрасте испытывает стыд за свои желания, наказывая себя отсутствием желаемого, включая отношения.

«Сиди и не высовывайся»

Самооценка детей зависит от родителей. Если у вас есть дочь, попросите мужа чаще говорить ей комплименты, и наоборот.

«Ты должна быть такой и такой, потому что только таких любят, берут в жены и так далее»

Не заставляйте ребенка делать то, что не хочет он и хотите вы. Поговорите открыто и честно с ним о ваших переживаниях и страхах. Спросите, почему ему важно делать по-другому.

Дети часто не слушаются для привлечения внимания, а навешивая шаблоны, какой должна быть девочка, вы блокируете ее истинное я, уникальность и особенные черты. На каждого есть своя пара, и для этого не нужно быть удобной.

Слова «аккуратнее», «не трогай», «я сама, ты не умеешь» блокируют успех ребенка. Установите правила и разъясните их детям. Доверяйте им и верьте в них.

«Ты должна хорошо учиться. Сначала учеба, потом мальчики и гулянки»

Фраза «Не этот, так кто-то другой, этих мальчиков у тебя еще куча будет» обесценивает чувства девочки и не дает ей шанса проживать свои эмоции.

«Нельзя»

Это манипулятивное слово, которое многие родители используют, чтобы сделать ребенка послушным. Но когда такой малыш вырастает, он не знает, чего хочет.

Не стремитесь сделать из своего ребенка послушного — уважайте детское «нет». Тогда чадо вырастет со своим мнением и жизненными принципами и не побоится реализовать себя.

«Поделись, как тебе не стыдно!»

Этими словами вы лишаете ребенка способности отстаивать свое. Не заставляйте детей делиться, когда они не хотят. Своей вещью они имеют право распоряжаться сами.

«Дорого/зачем тебе это/и так много всего уже, обойдешься»

Не критикуйте детские желания. Лучше подумайте вместе с ребенком, как вы можете это решить. Например: «У меня сейчас нет нужного количества денег, я заработаю, и если для тебя это важно, мы купим тебе эту вещь». Это поможет ребенку в будущем не обесценивать себя и свои возможности.

«У меня нет денег/много хочешь — мало получишь»

Девочкам важно много хотеть и желать. Через их желания идет энергия для реализации. Женщина во взрослом возрасте благодаря своим «хотелкам» мотивирует и вдохновляет мужчину выходить на новые уровни, увеличивая его финансовый объем.

«Я знаю, что будет лучше для тебя»

Эта фраза блокирует внутреннюю связь ребенка с собой. Никто не знает о желаниях девочки лучше, чем она сама. Родителю стоит прислушиваться к мнению ребенка, учитывать его и поощрять.

Дети повторяют за родителями, и это ни для кого не секрет. Поэтому счастливый ребенок — это тот, у которого счастливые родители.