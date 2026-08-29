Узнайте, как использовать мультиварку не только для приготовления пищи, но и для других интересных целей.

Рекомендуется приобрести две чаши: одну для готовки, другую для различных экспериментов.

Сварить мыло или свечи

Для создания натурального душистого мыла вам понадобятся: ⅓ чашки мыльного щелока, вода, кокосовое, оливковое и любое другое масло (по 150 г). Все ингредиенты смешайте и поместите в силиконовую формочку для мыла. Установите в чашу мультиварки и варите 2-3 часа при температуре 60 градусов. Этот же метод можно использовать для свечей: растопите воск в мультиварке, добавьте ароматическое масло и перелейте в форму.

Удалить неприятный запах и увлажнить воздух

Во время готовки из мультиварки выходит пар. Почему бы не использовать её как аромалампу или увлажнитель воздуха? Для удаления запахов заполните чашу на ⅔ водой, добавьте немного апельсинового масла и нарезанные цитрусы. Установите медленный режим и наслаждайтесь ароматом. Для увлажнения воздуха сделайте то же самое, только вместо цитрусовых используйте масло эвкалипта. Это поможет при простудах и заболеваниях легких, а также обеззараживает воздух.

Сделать натуральную косметику

Бальзам для губ

Для его приготовления вам понадобятся пчелиный воск, кокосовое и миндальное масло в равных пропорциях. Растопите ингредиенты и разлейте в формочки. Можно сделать несколько заготовок и подарить их маме, сестре или подругам.

Питательный крем для тела

Растопите в мультиварке пчелиный воск, оливковое, кокосовое и масло ши, добавьте жидкий витамин Е. Варите, пока не загустеет. Этот крем защищает от неблагоприятных погодных условий и помогает при укусах комаров и ожогах.

Аромамасло

Вы можете приготовить домашние аромамасла. Возьмите необходимые пряные растения, цедру, цветы, залейте водой и варите на слабом огне до 10 часов. В результате получится концентрированная жидкость с полезными веществами и приятным запахом.

Снять старую краску с металла

Если вам нужно очистить краску с железной фурнитуры (например, с дверных ручек или петель), сделайте в чаше мыльный раствор и проваривайте изделие 15-20 минут. Краска сойдет сама собой.

Изготовить пластилин

Безопасный пластилин можно сделать всего за 30 минут. Поместите в чашу мультиварки: муку, кукурузный крахмал, винный камень, соль, пищевой краситель, подсолнечное масло и проварите. Доставайте массу и дождитесь полного остывания. Готово — можно творить!