Антибиотики воздействуют не только на болезнетворные бактерии, но и меняют состав кишечной микробиоты. Гастроэнтеролог объяснила, почему восстановление может занять месяцы, стоит ли принимать пробиотики и какие продукты помогут кишечнику прийти в норму.

После курса антибиотиков многие сразу начинают принимать пробиотики или налегают на кефир и йогурт. Однако восстановление микробиоты — более сложный и длительный процесс.

Антибиотики подавляют чувствительные к препарату бактерии без разделения на «полезные» и «вредные». В результате снижается разнообразие кишечной микробиоты, причем после приема препаратов широкого спектра изменения могут сохраняться несколько месяцев, а отдельные микроорганизмы — восстанавливаться значительно дольше.

Освободившееся место способны занимать условно-патогенные микроорганизмы. Поэтому после лечения важно создать условия для постепенного восстановления нормальной микробиоты.

Нужны ли пробиотики

Пробиотики содержат живые микроорганизмы, однако выбирать их следует не просто по максимальному количеству бактерий на упаковке. Важнее конкретные штаммы и наличие доказательств их эффективности.

Если пробиотик принимается во время курса антибиотиков, его прием следует разносить с антибиотиком по времени — в материале рекомендуется интервал минимум два-три часа.

Чем «кормить» полезные бактерии

Большое значение имеют пребиотики — пищевые компоненты, которые служат питательной средой для кишечных бактерий. Их источниками могут быть цикорий, топинамбур, лук, чеснок, спаржа, бананы, овес и ячмень.

При этом резко увеличивать количество клетчатки после антибиотиков не стоит: чувствительный кишечник может отреагировать вздутием и дискомфортом.

Полезным дополнением могут стать ферментированные продукты — кефир, натуральный йогурт без сахара, квашеная капуста, кимчи, мисо. Но рассчитывать только на них не следует: для микробиоты особенно важно разнообразное питание.

Что лучше временно исключить

После антибиотиков автор материала советует отказаться от алкоголя как минимум на две недели, а также ограничить рафинированный сахар и ультраобработанные продукты.

В рационе должно быть достаточно белка и клетчатки. В качестве источников белка подойдут яйца, рыба и птица. Важно также пить достаточно воды.

А вот устраивать «чистку кишечника» при помощи клизм или гидроколонотерапии после антибиотиков не рекомендуется — такие процедуры могут дополнительно травмировать слизистую.

Когда пора обращаться к врачу

Если после антибиотиков диарея продолжается более трех-четырех дней, появились боли в животе, слизь или кровь в стуле, необъяснимая потеря веса либо сохраняется повышенная температура, необходимо обратиться к врачу.

Главное — не пытаться восстановить кишечник за несколько дней. Микробиоте требуется время, а основой восстановления должны стать разнообразное полноценное питание, постепенное увеличение количества клетчатки и разумное употребление ферментированных продуктов.