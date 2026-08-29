Кальций и витамин D годами рекомендовали пожилым людям для укрепления костей и профилактики переломов. Однако крупный обзор исследований показал: для большинства относительно здоровых людей старшего возраста прием этих добавок практически не снижает риск падений и переломов. При этом сами кальций и витамин D по-прежнему крайне важны для здоровья костей.

К такому выводу пришли авторы анализа, опубликованного в научном журнале The BMJ. Исследователи изучили результаты 69 рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных с 2014 по 2025 год, передает Health.

В них оценивалось, насколько прием кальция, витамина D или их комбинации способен предотвратить падения и переломы. Средний возраст участников составлял 71 год. Большинство из них жили самостоятельно и изначально не относились к группе высокого риска.

Что обнаружили ученые

Анализ показал, что прием только витамина D или только кальция не давал клинически значимого снижения риска падений или переломов.

Несколько иной результат получили при совместном приеме кальция и витамина D. У людей, принимавших обе добавки, риск переломов оказался примерно на 9% ниже. Разница была статистически значимой, однако исследователи считают такой эффект небольшим.

При этом авторы подчеркивают важное ограничение: в исследованиях участвовали преимущественно относительно здоровые пожилые люди. Поэтому полученные результаты нельзя автоматически распространять на пациентов с остеопорозом, выраженным дефицитом витамина D или кальция и высоким риском переломов.

Почему кальций и витамин D вообще рекомендовали

В течение многих лет врачи исходили из вполне понятной логики. Недостаточное потребление кальция и низкий уровень витамина D связывали с ухудшением состояния костей.

Витамин D необходим организму в том числе для нормального усвоения кальция, а кальций является одним из ключевых элементов костной ткани. Поэтому сочетание двух веществ казалось очевидным способом профилактики возрастного ослабления костей.

Однако многие ранние исследования были наблюдательными и не могли доказать непосредственную причинно-следственную связь. Более поздние работы стали показывать, что профилактический эффект добавок может быть значительно скромнее, чем предполагалось.

Именно поэтому американские эксперты ранее рекомендовали отказаться от рутинного назначения кальция и витамина D большинству людей в возрасте от 60 лет исключительно с целью профилактики падений и переломов.

Значит ли это, что кальций и витамин D не нужны?

Нет. Исследование вовсе не ставит под сомнение значение этих веществ для организма.

И кальций, и витамин D необходимы для поддержания здоровья костей. Их недостаток способен со временем способствовать снижению костной массы и развитию остеопороза.

В зависимости от возраста и пола взрослым требуется примерно 1000–1200 мг кальция и 600–800 международных единиц витамина D в сутки.

При этом специалисты советуют по возможности получать кальций прежде всего из продуктов питания. Его источниками являются молочные продукты, тофу с кальцием, листовые зеленые овощи и рыба, которую едят вместе с костями.

Основным естественным источником витамина D для организма остается воздействие солнечного света. В пище он содержится, в частности, в жирной рыбе, а также в обогащенных витамином D продуктах.

Если есть подозрение на недостаток витамина D, вопрос о необходимости добавок лучше обсудить с врачом.

Кому добавки все-таки могут быть необходимы

Выводы нового исследования прежде всего относятся к относительно здоровым пожилым людям. Есть целый ряд ситуаций, когда дополнительный прием кальция или витамина D может оставаться оправданным.

К таким группам относятся люди с подтвержденным дефицитом этих веществ, пациенты с остеопорозом или принимающие препараты для его лечения, пожилые люди, находящиеся в учреждениях долговременного ухода, а также пациенты с заболеваниями, нарушающими всасывание питательных веществ, например целиакией или воспалительными заболеваниями кишечника.

Добавки также могут потребоваться после бариатрических операций, при длительном приеме кортикостероидов, ограниченном пребывании на солнце или рационе, не позволяющем получать необходимые вещества с пищей.

Поэтому людям, которым кальций или витамин D уже назначены врачом, не следует самостоятельно прекращать их прием на основании результатов нового исследования.

Что действительно помогает сохранить кости

Одних кальция и витамина D для профилактики возрастных проблем с костями недостаточно.

Большое значение имеет белок, необходимый для поддержания как костной, так и мышечной ткани. Для пожилых людей обычно рекомендуется около 1–1,2 грамма белка на килограмм массы тела в сутки.

Специалисты также советуют отказаться от курения, ограничивать употребление алкоголя и регулярно выполнять силовые упражнения и упражнения на равновесие. Последние особенно важны, поскольку помогают снизить вероятность падений.

Не менее важно сделать безопасным сам дом: убрать предметы, о которые можно споткнуться, обеспечить хорошее освещение и принять другие меры против падений.

Таким образом, новое исследование не говорит о бесполезности кальция и витамина D. Оно показывает другое: принимать эти добавки «на всякий случай» только ради защиты от падений и переломов большинству здоровых пожилых людей, вероятно, не дает того эффекта, на который многие рассчитывают.