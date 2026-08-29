В семье Ксении Алферовой произошло горе. На 105-м году жизни умерла ее бабушка Ксения Архиповна Алферова — мать Ирины Алферовой. Актриса была очень близка с бабушкой, ласково называла ее «Бамой» и рассказала о потере только после похорон.

Накануне Ксения Алферова неожиданно отменила свои традиционные встречи со зрителями, не объяснив причины. Позже выяснилось, что решение было связано с тяжелой утратой.

28 августа семья простилась с Ксенией Архиповной Алферовой. Церемония прошла без лишней публичности, в кругу близких. Только после этого актриса рассказала о случившемся подписчикам.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-м году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась им со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», — написала Алферова.

Актриса попросила поклонников помолиться за бабушку и заказать сорокоуст. Она назвала Ксению Архиповну «олицетворением любви — настоящей, безусловной, чистой».

Большая семья Алферовых

У Ксении Архиповны и ее супруга родились две дочери — Татьяна и Ирина. Одна связала свою жизнь с юриспруденцией, а Ирина Алферова стала одной из самых известных актрис.

В 1997 году Татьяна ушла из жизни, оставив сына Александра. Заботу о племяннике взяла на себя Ирина Алферова.

Ксения Алферова очень близка и со своей матерью. В своих публикациях она неоднократно посвящала Ирине Алферовой теплые слова, называя ее человеком, способным согревать всех, кто оказывается рядом.

«Красота — понятие не внешнее, а внутреннее», — писала Ксения о матери, отмечая ее стойкость, доброту и способность сохранять веру в людей.