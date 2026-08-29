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Ксения Алферова простилась с любимой бабушкой: «У нас теперь есть сильный ангел-хранитель» 0 286

Люблю!
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирина, Ксения Архиповна и Ксения Алферовы

В семье Ксении Алферовой произошло горе. На 105-м году жизни умерла ее бабушка Ксения Архиповна Алферова — мать Ирины Алферовой. Актриса была очень близка с бабушкой, ласково называла ее «Бамой» и рассказала о потере только после похорон.

Накануне Ксения Алферова неожиданно отменила свои традиционные встречи со зрителями, не объяснив причины. Позже выяснилось, что решение было связано с тяжелой утратой.

28 августа семья простилась с Ксенией Архиповной Алферовой. Церемония прошла без лишней публичности, в кругу близких. Только после этого актриса рассказала о случившемся подписчикам.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-м году жизни. Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась им со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», — написала Алферова.

Актриса попросила поклонников помолиться за бабушку и заказать сорокоуст. Она назвала Ксению Архиповну «олицетворением любви — настоящей, безусловной, чистой».

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Большая семья Алферовых

У Ксении Архиповны и ее супруга родились две дочери — Татьяна и Ирина. Одна связала свою жизнь с юриспруденцией, а Ирина Алферова стала одной из самых известных актрис.

В 1997 году Татьяна ушла из жизни, оставив сына Александра. Заботу о племяннике взяла на себя Ирина Алферова.

Ксения Алферова очень близка и со своей матерью. В своих публикациях она неоднократно посвящала Ирине Алферовой теплые слова, называя ее человеком, способным согревать всех, кто оказывается рядом.

«Красота — понятие не внешнее, а внутреннее», — писала Ксения о матери, отмечая ее стойкость, доброту и способность сохранять веру в людей.

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#вера #трагедия #память #семья #бабушка #родственники #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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