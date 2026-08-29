После 40 лет значение имеет не только то, что человек ест на завтрак, но и во сколько он садится за стол. Новое исследование показало: чем позже происходит первый прием пищи, тем выше может быть риск преждевременной смерти.

Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, охватило более 31 тысячи взрослых в возрасте от 40 лет. Ученые изучали, когда участники впервые и в последний раз принимали пищу в течение суток, и сопоставляли эти данные с показателями смертности.

Выяснилась заметная закономерность: чем позже человек начинал есть, тем выше оказывался риск.

За точку отсчета исследователи взяли завтрак с 7:00 до 8:00 утра. У тех, кто впервые ел с 8:00 до 10:00, риск преждевременной смерти от любых причин был выше примерно на 10%. Если первый прием пищи приходился на период с 10:00 до полудня, показатель увеличивался на 19%.

Наиболее существенная разница наблюдалась среди тех, кто откладывал первую еду до второй половины дня. Завтрак после 12:00 был связан с повышением риска преждевременной смерти на 29% по сравнению с завтраком между 7:00 и 8:00.

Еще заметнее оказалась связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У тех, кто начинал есть после полудня, риск смерти от сердечно-сосудистых причин, включая инфаркт и инсульт, был на 46% выше, чем у людей, завтракавших с 7:00 до 8:00.

Исследователи также обнаружили, что среди участников старше 50 лет более поздний первый прием пищи был связан в среднем почти с 2,5 года меньшей продолжительностью жизни.

При этом ученые особо подчеркивают: результаты исследования показывают связь, а не доказывают, что поздний завтрак непосредственно становится причиной более ранней смерти. Например, люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем могут просыпаться и завтракать позже, поэтому время приема пищи способно выступать не причиной, а одним из признаков неблагополучия.

Предыдущие исследования также связывали более поздние завтраки в зрелом возрасте с депрессией, усталостью и некоторыми проблемами со здоровьем. Кроме того, регулярное смещение приема пищи на позднее время может влиять на суточные биологические ритмы, уровень сахара в крови и гормоны стресса.

Один из авторов исследования Чжилэй Шань призывает не воспринимать полученные результаты как доказательство прямой причинно-следственной связи. По его словам, поздний прием пищи правильнее рассматривать как потенциальный маркер риска и, возможно, фактор образа жизни, который человек способен изменить.

Таким образом, исследование не означает, что завтрак после определенного часа сам по себе сокращает жизнь. Однако после 40 лет регулярное откладывание первого приема пищи на полдень и позже может быть поводом внимательнее отнестись к своему режиму питания и общему состоянию здоровья.