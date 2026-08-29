Достаточное количество жидкости — один из наиболее простых способов профилактики камней в почках. Диетологи рекомендуют ориентироваться примерно на 2,5–3 литра жидкости в сутки, причем основным напитком должна оставаться обычная вода.

Камни в почках образуются из кристаллов различных веществ, содержащихся в моче. Когда жидкости организму не хватает, моча становится более концентрированной, а кальцию, оксалатам, фосфатам, мочевой кислоте и другим веществам легче образовывать кристаллы, из которых со временем могут сформироваться камни, передает Verywell Health.

Сколько нужно пить

Для профилактики образования камней специалисты рекомендуют получать примерно 2,5–3 литра жидкости в день. Это около 10,5–12,5 чашки.

Такое количество жидкости позволяет организму вырабатывать приблизительно 2–2,5 литра мочи в сутки. Исследования показывают, что подобный объем мочи связан с меньшей вероятностью повторного образования камней.

При этом количество выпитой жидкости и объем мочи не совпадают. Часть воды организм теряет с потом и дыханием. Поэтому потребность в жидкости может увеличиваться в жаркую погоду, при физических нагрузках и интенсивном потоотделении.

Почему вода так важна для почек

Чем больше жидкости поступает в организм в разумных пределах, тем больше образуется мочи и тем ниже в ней концентрация веществ, способных сформировать камни.

При обезвоживании происходит обратное: мочи становится меньше, она делается более концентрированной, и минералам проще соединяться друг с другом, формируя сначала кристаллы, а затем и камни.

Именно поэтому достаточное употребление воды считается одной из важнейших мер профилактики мочекаменной болезни.

При этом в общий объем жидкости входят не только вода, но также чай, кофе, молоко, соки, бульоны и другие напитки. Однако специалисты рекомендуют делать основной акцент именно на воде.

Что такое камни в почках

Камни представляют собой твердые образования, состоящие из мельчайших кристаллов. Они могут находиться непосредственно в почке или мочеточнике, причем одновременно у человека может быть как один, так и несколько камней.

Существуют разные виды камней, и причины их образования различаются. Например, кальциевые или оксалатные камни могут появляться, когда концентрация соответствующих веществ в моче становится слишком высокой. Минералы соединяются, образуют кристаллы, которые в течение недель или месяцев способны увеличиваться.

Не только вода: что еще помогает снизить риск

Для профилактики камней важно поддерживать нормальную массу тела и регулярно двигаться. Рекомендуется следить за количеством соли в рационе — ее потребление желательно ограничивать примерно 2300 мг натрия в сутки.

В зависимости от типа камней может потребоваться коррекция количества кальция, оксалатов и животного белка в рационе. Однако чрезмерно ограничивать кальций самостоятельно не следует: особенности питания при уже имеющейся мочекаменной болезни лучше обсуждать с врачом, поскольку рекомендации зависят от состава камней.

Как приучить себя пить больше

Начать можно с простого правила — выпивать стакан воды после пробуждения. Бутылку или стакан с водой полезно держать на виду и регулярно пить небольшими порциями в течение дня, в том числе во время еды.

Если обычная вода быстро надоедает, ей можно придать вкус с помощью свежих фруктов или трав либо добавить небольшое количество сока.

Дополнительную жидкость организм получает и из продуктов с высоким содержанием воды — например, дыни, огурцов и листовых овощей.

Главное — не пытаться выпить дневную норму за один-два приема. Гораздо полезнее распределять жидкость в течение всего дня, поддерживая нормальное образование мочи и не допуская обезвоживания.