Отказ от курения, нормальное артериальное давление и отсутствие диабета могут быть связаны с гораздо более долгой жизнью без деменции. Новое исследование показало впечатляющую разницу — почти 13 лет. Однако ученые предупреждают: сводить профилактику деменции только к этим трем факторам нельзя.

Забота о сердце может одновременно оказаться заботой о мозге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в научном журнале Neurology.

Ученые обнаружили связь между тремя важными факторами сосудистого риска — курением, диабетом и отклонениями артериального давления — и количеством лет, которые человек проживает без деменции, передает Health.

По словам одного из авторов исследования, директора Института оптимального старения Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Джозефа Кореша, профилактика не означает, что деменцию удастся полностью исключить. Однако она может отодвинуть развитие заболевания и подарить человеку дополнительные годы здоровой жизни.

Почти 13 лет разницы

Исследователи наблюдали за 12 409 взрослыми жителями четырех регионов США с начала 1990-х годов до 2022 года. Средний возраст участников в начале исследования составлял 56 лет.

Добровольцы проходили медицинские обследования в начале наблюдений и повторно примерно через 26 лет. Для определения случаев деменции ученые использовали когнитивные тесты, телефонные интервью, сведения о госпитализациях и данные о смертности.

Результаты оказались весьма заметными.

У людей, которые не курили, не страдали диабетом и не имели повышенного или пониженного артериального давления, в период между 55 и 95 годами насчитывалось в среднем 30,1 года жизни без деменции.

У участников, у которых присутствовали все три фактора риска, этот показатель составлял только 17,5 года.

Таким образом, разница достигала 12,6 года — почти 13 лет.

При этом исследователи обращают внимание на важную деталь: люди с наиболее плохим состоянием сосудистой системы чаще умирали еще до того, как у них могла развиться деменция. Это обстоятельство также могло повлиять на полученные результаты.

Почему здоровье сосудов связано с мозгом

Связь между сердечно-сосудистым здоровьем и состоянием мозга ученые обнаруживают не впервые.

Курение, повышенное давление и диабет способны повреждать кровеносные сосуды, обеспечивающие мозг кровью. Последствиями могут становиться инсульты, ухудшение кровоснабжения мозга и хронические воспалительные процессы.

Особенность нового исследования заключается в том, что ученые оценивали результаты не только через проценты риска, а подсчитывали количество лет жизни без деменции. По мнению Кореша, такой показатель гораздо понятнее как врачам, так и пациентам.

Значит ли это, что достаточно не курить и следить за давлением и сахаром?

Не совсем.

Польза отказа от курения, контроля артериального давления и уровня сахара в крови для здоровья хорошо известна. Однако авторы подчеркивают, что результаты этого исследования сами по себе еще не доказывают, что именно эти три фактора непосредственно обеспечивают дополнительные годы без деменции.

Есть несколько важных ограничений. Только 176 участников исследования имели одновременно все три фактора риска, а это сравнительно небольшая группа.

Кроме того, факторы риска оценивались лишь один раз — в среднем возрасте. Исследование было наблюдательным, поэтому оно позволяет установить связь, но не доказать прямую причинно-следственную зависимость.

Есть и другие возможные объяснения. Например, люди, которые контролируют давление, могут одновременно чаще заниматься спортом, лучше спать и иметь более качественный доступ к медицинской помощи. Все это тоже способно влиять на вероятность и сроки развития деменции.

Процессы могут начинаться за десятилетия до диагноза

Профессор генетики и медицины Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Нир Барзилай, не участвовавший в исследовании, обращает внимание именно на возможное влияние других особенностей образа жизни.

В то же время профессор неврологии Гарвардской медицинской школы Руди Танзи считает обнаруженную связь вполне объяснимой.

По его словам, если деменция или болезнь Альцгеймера проявляются у человека, например, в 80 лет, патологические процессы в мозге могли начаться еще примерно в 50-летнем возрасте. Поэтому образ жизни в среднем возрасте потенциально способен влиять на то, как будут развиваться эти процессы в последующие десятилетия.

Не только три правила

Несмотря на обнадеживающие результаты, специалисты советуют не считать отказ от курения и контроль давления и диабета универсальной формулой защиты от деменции.

На здоровье мозга с возрастом влияет множество факторов.

Руди Танзи рекомендует уделять внимание полноценному сну, придерживаться здорового рациона и по возможности ограничивать количество ультрапереработанных продуктов.

Кроме того, имеет смысл следить за такими показателями здоровья, как уровень холестерина и масса тела.

Таким образом, вывод исследования скорее заключается не в существовании трех «волшебных» правил, способных гарантированно предотвратить деменцию, а в другом: здоровье сосудов в среднем возрасте может иметь большое значение для того, сколько лет в дальнейшем человек проживет без серьезных когнитивных нарушений.