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Ученые выяснили, что увеличивает риск «собачьей деменции» 0 81

Люблю!
Дата публикации: 29.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, что увеличивает риск «собачьей деменции»

Питомцы могут испытывать схожие проблемы с когнитивными функциями, как и их хозяева.

 

Ученые определили факторы, способствующие увеличению риска появления слабоумия у собак, согласно информации от New York Post.

В исследовании, в котором участвовали владельцы более 15 000 собак, было установлено, что риск «собачьей деменции» возрастает на 52% каждый год после достижения собакой 10-летнего возраста. При этом риск деменции у неактивных собак почти в 6,5 раз выше, чем у очень активных.

Владельцы собак прошли два опроса: один касался здоровья и физической активности, а другой — социального поведения собак (например, узнает ли собака знакомых людей). Всего 1,4% собак из 15 000 страдали деменцией. При этом, если не учитывать уровень физической активности, риск слабоумия увеличивается на 68% с каждым годом после десятилетия жизни питомца.

Когнитивные функции собак, как и у людей, снижаются с возрастом. Проявления деменции у собак могут включать потерю ориентации в пространстве, изменения в социальных взаимодействиях, нарушения сна и ухудшение памяти.

Предыдущие исследования на грызунах показали, что физические упражнения могут иметь защитное действие против развития биологических маркеров, связанных с болезнью Альцгеймера.

— отмечают ученые.

Зоологи подчеркивают, что уровень физической активности собак может снижаться из-за деменции, что следует учитывать при анализе причин этого заболевания.

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