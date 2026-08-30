Профессиональный парикмахер рассказала о четырех поступках, которые могут испортить даже самые здоровые волосы. Гуру по прическам из Великобритании делится советами по сохранению великолепного вида локонов. Вот что, по ее мнению, никогда нельзя делать.
Мыть волосы шампунем один раз
«Первое, что я никогда не буду делать, — это мыть голову шампунем только один раз — всегда два, а иногда даже три», — говорит парикмахер. По ее словам, это очень важно, потому что «первый шампунь» удаляет только внешнее загрязнение, а лишь второй и третий очищают кожу головы.
Использовать шампуни с силиконом
«Я знаю, что не все могут позволить себе профессиональные шампуни и кондиционеры. Но если вы используете что-то без силикона, то вы хотя бы делаете шаг в этом направлении», — считает специалист. Силикон — это вещество, которое покрывает каждый волосок тончайшей пленкой, приглаживая кератиновые чешуйки и заполняя пустоты, благодаря чему пряди становятся гладкими и блестящими. Однако, по словам парикмахера, это преимущество одновременно является недостатком: силикон забивает поры кожи, что может замедлить рост волос и мешает ухаживающим компонентам проникать вглубь структуры волоса.Ложиться спать с мокрой головой
Так поступать не следует, поскольку влажные волосы наиболее уязвимы, и трение о подушку может их серьезно повредить. Но это еще не всё: из-за чрезмерного охлаждения ночью могут воспаляться волосяные луковицы, что приводит к выпадению волос, появлению покраснений, зуда и даже гнойников. Кроме того, на коже головы может обитать грибок Malassezia Furfur, который активно размножается во влажных условиях и вызывает перхоть и шелушение кожи.
Укладывать мокрые волосы
«Никогда, слышите, никогда не выпрямляйте и не укладывайте влажные волосы — это очень важно! Если вы слышите шипение, значит, только что получили ожог, а волосы, к сожалению, не заживают. Либо вам придется их обрезать, либо они навсегда останутся мертвыми и безжизненными», — объясняет парикмахер. Это действительно так: плойки и утюжки нагреваются до сотни градусов и больше. Используя их, вы в буквальном смысле кипятите воду, оставшуюся внутри волосков, и такая процедура легко может повредить локоны.
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