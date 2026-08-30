«Первое, что я никогда не буду делать, — это мыть голову шампунем только один раз — всегда два, а иногда даже три», — говорит парикмахер. По ее словам, это очень важно, потому что «первый шампунь» удаляет только внешнее загрязнение, а лишь второй и третий очищают кожу головы.

«Я знаю, что не все могут позволить себе профессиональные шампуни и кондиционеры. Но если вы используете что-то без силикона, то вы хотя бы делаете шаг в этом направлении», — считает специалист. Силикон — это вещество, которое покрывает каждый волосок тончайшей пленкой, приглаживая кератиновые чешуйки и заполняя пустоты, благодаря чему пряди становятся гладкими и блестящими. Однако, по словам парикмахера, это преимущество одновременно является недостатком: силикон забивает поры кожи, что может замедлить рост волос и мешает ухаживающим компонентам проникать вглубь структуры волоса.

Так поступать не следует, поскольку влажные волосы наиболее уязвимы, и трение о подушку может их серьезно повредить. Но это еще не всё: из-за чрезмерного охлаждения ночью могут воспаляться волосяные луковицы, что приводит к выпадению волос, появлению покраснений, зуда и даже гнойников. Кроме того, на коже головы может обитать грибок Malassezia Furfur, который активно размножается во влажных условиях и вызывает перхоть и шелушение кожи.

Укладывать мокрые волосы