Некоторые люди не могут представить свою жизнь без идеального порядка и чистоты в доме.

Психологи утверждают, что чрезмерное стремление к чистоте может быть признаком определённых расстройств. Но как понять, где проходит грань между любовью к чистоте и маниакальным стремлением к ней?

Вот 8 привычек, которые делают каждый день только те, кто действительно помешан на порядке. И, если честно, некоторые из них можно выполнять реже.

Замена полотенец на кухне

Полотенца, которыми вытираете стол, стоит стирать каждый день, если вы активно готовите и пачкаете их. Если же вы заходите на кухню только, чтобы включить чайник, то менять полотенца каждый день не обязательно. Это имеет смысл только в больших семьях, где кухня активно используется. То же самое касается полотенец для рук в ванной.

Чистка ванны

Если в доме большая семья, то регулярная чистка ванной может быть оправдана. Или если вы моете питомца после прогулки. В идеале, после каждого мытья стоит обрабатывать поверхности дезинфицирующим средством.

Если же ванной пользуются один-два человека, то такой фанатизм не нужен. Однако протирать кафельные стены после душа стоит, чтобы избежать появления плесени.

Дезинфекция столешниц

Это, безусловно, может быть излишним. Если вы не готовите мясо или рыбу каждый день, то нет необходимости обрабатывать рабочие поверхности хлоркой.

Важно помнить, что на кухонные столы не следует класть такие вещи, как авоськи для покупок или кошельки.

Протирание пыли

Проблема пыли в городской квартире действительно актуальна. Однако наличие увлажнителя воздуха значительно облегчает эту задачу. Современные устройства, такие как очистители воздуха, помогают справляться с пылью, и их стоит использовать.

Мытье полов и пылесос

Если у вас большая семья или зимой много грязи, то регулярная уборка оправдана. В противном случае, достаточно протирать пол в прихожей по вечерам, а не мыть всю квартиру каждый день.

По данным британских ученых, пылесос может помочь в борьбе с бактериями, которые могут мутировать и становиться устойчивыми к антибиотикам. Это ещё один повод рассмотреть покупку робот-пылесоса вместе с увлажнителем или очистителем воздуха.

Чистка кофеварки

С одной стороны, эксперты говорят, что ежедневная чистка кофемашины может быть вредной, так как кофейные масла придают напитку насыщенный вкус. С другой стороны, внутри кофеварки может развиваться идеальная среда для бактерий.

В общем, достаточно чистить кофеварку раз в месяц, а съемные части можно мыть после каждого приготовления кофе.

Протирание зеркал

Большинство средств для мытья стекол и зеркал обладают антистатическими свойствами, что помогает отталкивать пыль. Если вы не забрызгиваете зеркало зубной пастой, то нет необходимости протирать его каждый день.

Протирание холодильника

Эксперты рекомендуют мыть холодильник и морозильную камеру раз в три месяца или даже реже, если внутри ничего не разлили. То же самое касается и духовки.