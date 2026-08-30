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Егор Бероев и его молодая жена спровоцировали слухи о скором пополнении в семье 0 121

Люблю!
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Панкратова и Егор Бероев
ФОТО: Global Look Press

Егор Бероев появился на публике вместе с молодой супругой Анной Панкратовой. Выход пары на премьеру сериала «Марик» вызвал разговоры о возможном пополнении в семье актера.

27 августа 48-летний Егор Бероев и его супруга Анна Панкратова посетили премьеру сериала «Марик».

Для выхода Анна выбрала белую кофту и свободный черный пиджак. Внимание публики привлекли изменения в ее фигуре: округлившийся живот стал поводом для предположений о беременности. При этом сама пара официального заявления о будущем ребенке не делала.

Анна Панкратова стала широко известна после того, как стало известно о ее отношениях с Бероевым. До этого актер более 20 лет состоял в браке с Ксенией Алферовой. У бывших супругов есть дочь Евдокия, родившаяся в 2007 году.

Роман начался после совместной работы

Бероев познакомился с Анной в 2022 году, когда искал исполнительницу главной роли для своего фильма «Кукла». Во время посещения хореографического колледжа он обратил внимание на Панкратову и впоследствии пригласил ее в свой проект.

Позже профессиональные отношения переросли в личные. По словам самого Бероева, в ноябре 2022 года он переехал в съемную квартиру, а официальный развод с Ксенией Алферовой состоялся в 2025 году.

«Это произошло спокойно и уважительно, без конфликтов. В феврале 2026 года мы с Анной зарегистрировали наш брак», — рассказывал актер.

Прошлым летом Панкратова также снялась в сериале Бероева «Марик».

Мама Бероева ответила с юмором

Анна родилась в Коломне и выросла в обычной семье. Сообщается, что ее мать Наталья всего на пять лет моложе своего знаменитого зятя, однако разница в возрасте не мешает им хорошо общаться.

Мать Егора Елена Бероева на вопросы о возможной беременности невестки ответила с иронией. «Да, жду, видите — беременная», — пошутила она, указав на собственный живот.

Отец артиста, Вадим Михеенко, который сейчас женат в десятый раз, предпочитает не комментировать личную жизнь сына и пообещал не давать интервью на эту тему.

Пока Бероев и Панкратова сами не подтвердили новость о беременности, поэтому говорить о будущем ребенке как о свершившемся факте преждевременно. Однако появление Анны на премьере стало поводом для новых разговоров о возможном пополнении в семье пары.

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#шоу-бизнес #развод #беременность #приметы #знаменитости #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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