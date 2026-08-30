Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовьтесь к неспокойным дням: когда в сентябре ожидаются магнитные бури 0 99

Люблю!
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магнитные бури

ChatGPT

В сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако в течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее неспокойными могут оказаться 10–12 и 25–28 сентября.

Начало осени связано не только с похолоданием и изменением погоды. Организм постепенно приспосабливается к новому сезонному ритму, и некоторые люди в этот период особенно внимательно следят за геомагнитной обстановкой.

Магнитные бури возникают при возмущениях магнитного поля Земли, которые могут быть связаны с солнечными вспышками, корональными выбросами массы и потоками солнечного ветра.

При этом долгосрочные прогнозы космической погоды следует воспринимать с осторожностью: надежно предсказать конкретную магнитную бурю за несколько недель практически невозможно. Поэтому сентябрьский календарь является предварительным и может заметно измениться по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Какие даты сентября могут быть неспокойными

Согласно приведенному предварительному прогнозу, в начале месяца серьезных возмущений не ожидается.

1–3 сентября геомагнитная обстановка должна оставаться преимущественно спокойной.

4–5 сентября возможны небольшие геомагнитные колебания.

Более заметный период активности ожидается 10–12 сентября, когда возможны умеренные геомагнитные возмущения.

Еще один продолжительный период предварительно приходится на 25–28 сентября. В эти дни возможна серия слабых колебаний геомагнитного поля.

Однако эти даты нельзя считать окончательными. Ситуация на Солнце способна меняться быстро, а наиболее точные предупреждения о геомагнитных бурях обычно появляются значительно ближе к самому событию.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье

Головные боли, слабость, головокружение, нарушения сна и перепады давления нередко связывают с магнитными бурями. Особенно часто о такой зависимости говорят люди, считающие себя метеочувствительными.

Однако научные данные о непосредственном влиянии геомагнитных возмущений на конкретные симптомы у человека остаются неоднозначными. Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически объяснять магнитной бурей.

Особенно важно не списывать на космическую погоду сильную или необычную головную боль, выраженные скачки давления, боль в груди, одышку и другие тревожные симптомы.

Что делать в неспокойные дни

Специального режима из-за прогноза магнитной бури большинству людей не требуется. Полезнее придерживаться обычных рекомендаций: достаточно спать, пить воду, избегать чрезмерных физических нагрузок и по возможности проводить время на свежем воздухе.

Не стоит злоупотреблять кофе и алкоголем. Назначенные врачом лекарства необходимо продолжать принимать по обычной схеме — самостоятельно увеличивать или уменьшать дозу из-за прогноза магнитной активности не следует.

Таким образом, наиболее неспокойными периодами сентября предварительно называют 10–12 и 25–28 сентября. Но воспринимать эти даты как точное расписание магнитных бурь не стоит — реальная геомагнитная обстановка станет понятна только ближе к указанным дням.

×
#сентябрь #симптомы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кишечник и антибиотики
Изображение к статье: 5 необычных способов использования мультиварки
Изображение к статье: Профилактика деменции
Изображение к статье: Ирина, Ксения Архиповна и Ксения Алферовы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ОБлака
Наша Латвия
Изображение к статье: пропаганда
В мире
4
Изображение к статье: Луковая шелуха — это не мусор: необычные способы ее применения
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошки предпочитают спать на груди владельца: три основные причины
В мире животных
Изображение к статье: Правила зарядки телефона для продления срока службы батареи
Дом и сад
Изображение к статье: Подкормка слив, вишен и черешен осенью
Дом и сад
Изображение к статье: ОБлака
Наша Латвия
Изображение к статье: пропаганда
В мире
4
Изображение к статье: Луковая шелуха — это не мусор: необычные способы ее применения
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео