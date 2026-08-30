В сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь пока не прогнозируют. Однако в течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее неспокойными могут оказаться 10–12 и 25–28 сентября.

Начало осени связано не только с похолоданием и изменением погоды. Организм постепенно приспосабливается к новому сезонному ритму, и некоторые люди в этот период особенно внимательно следят за геомагнитной обстановкой.

Магнитные бури возникают при возмущениях магнитного поля Земли, которые могут быть связаны с солнечными вспышками, корональными выбросами массы и потоками солнечного ветра.

При этом долгосрочные прогнозы космической погоды следует воспринимать с осторожностью: надежно предсказать конкретную магнитную бурю за несколько недель практически невозможно. Поэтому сентябрьский календарь является предварительным и может заметно измениться по мере поступления новых данных о солнечной активности.

Какие даты сентября могут быть неспокойными

Согласно приведенному предварительному прогнозу, в начале месяца серьезных возмущений не ожидается.

1–3 сентября геомагнитная обстановка должна оставаться преимущественно спокойной.

4–5 сентября возможны небольшие геомагнитные колебания.

Более заметный период активности ожидается 10–12 сентября, когда возможны умеренные геомагнитные возмущения.

Еще один продолжительный период предварительно приходится на 25–28 сентября. В эти дни возможна серия слабых колебаний геомагнитного поля.

Однако эти даты нельзя считать окончательными. Ситуация на Солнце способна меняться быстро, а наиболее точные предупреждения о геомагнитных бурях обычно появляются значительно ближе к самому событию.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье

Головные боли, слабость, головокружение, нарушения сна и перепады давления нередко связывают с магнитными бурями. Особенно часто о такой зависимости говорят люди, считающие себя метеочувствительными.

Однако научные данные о непосредственном влиянии геомагнитных возмущений на конкретные симптомы у человека остаются неоднозначными. Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически объяснять магнитной бурей.

Особенно важно не списывать на космическую погоду сильную или необычную головную боль, выраженные скачки давления, боль в груди, одышку и другие тревожные симптомы.

Что делать в неспокойные дни

Специального режима из-за прогноза магнитной бури большинству людей не требуется. Полезнее придерживаться обычных рекомендаций: достаточно спать, пить воду, избегать чрезмерных физических нагрузок и по возможности проводить время на свежем воздухе.

Не стоит злоупотреблять кофе и алкоголем. Назначенные врачом лекарства необходимо продолжать принимать по обычной схеме — самостоятельно увеличивать или уменьшать дозу из-за прогноза магнитной активности не следует.

Таким образом, наиболее неспокойными периодами сентября предварительно называют 10–12 и 25–28 сентября. Но воспринимать эти даты как точное расписание магнитных бурь не стоит — реальная геомагнитная обстановка станет понятна только ближе к указанным дням.