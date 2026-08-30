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Муцениеце показала редкое фото отца — сходство с Прилучным удивило поклонников 0 561

Люблю!
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце

Агата Муцениеце поделилась редким архивным снимком своего отца Эдгара, которого потеряла еще в раннем детстве. Фотография вновь привлекла внимание поклонников актрисы: многие считают, что ее отец удивительно похож на бывшего мужа звезды Павла Прилучного.

Агата Муцениеце потеряла отца, когда ей было всего три года. Несмотря на то что прошло много лет, актриса продолжает хранить память о нем и каждый год вспоминает Эдгара в день его рождения.

В этот раз Муцениеце опубликовала архивную черно-белую фотографию отца и оставила короткую, но эмоциональную подпись: «Папа! С твоим днем! Скучаю».

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Снимок вновь напомнил поклонникам о необычном сходстве отца Агаты с ее бывшим мужем Павлом Прилучным. На эту особенность подписчики актрисы обращали внимание и раньше.

Интересно, что сама Муцениеце сходства никогда не отрицала. Более того, по ее словам, его заметила и ее мать.

«Моя мама мне сказала, что мой выбор пал на человека, который похож на моего папу. Она даже его какое-то время называла Эдиком. Когда приехала знакомиться с моим бывшим мужем, она его путала», — рассказывала актриса в одном из интервью.

Сейчас личная жизнь Муцениеце связана уже с другим человеком. Она замужем за музыкантом Петром Дрангой, у пары родилась дочь. 25 августа супруги отметили первую годовщину свадьбы.

Но память об отце для Агаты остается особенной частью ее жизни. Архивный снимок и короткое «Скучаю» вновь показали, насколько дорог ей человек, которого она потеряла совсем маленькой.

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#память #социальные сети #знаменитости #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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