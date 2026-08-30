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Пять привычных сочетаний продуктов, которые могут мешать усвоению полезных веществ 0 35

Люблю!
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Завтрак

ChatGPT

Даже полезные продукты не всегда идеально «работают» в паре. Некоторые вещества способны снижать усвоение железа, кальция и других важных нутриентов. Нутрициологи Роб Гобсон и Софи Гастман назвали пять сочетаний, на которые стоит обратить внимание.

Кофе и хлопья на завтрак

Чашка кофе и хлопья — привычный завтрак для многих. Однако полифенолы, содержащиеся в кофе, могут связываться с негемовым железом и уменьшать его усвоение.

Речь идет прежде всего о железе растительного происхождения, которое содержится в злаках, орехах, зелени и сухофруктах. На гемовое железо из мяса влияние значительно меньше.

Особенно учитывать это стоит людям с дефицитом железа. Им специалисты рекомендуют разделять кофе и богатую железом пищу примерно на час. А добавить к завтраку можно ягоды или киви: витамин C способствует усвоению негемового железа.

Стейк и красное вино

На первый взгляд классическое гастрономическое сочетание. Однако проблема здесь заключается скорее не в конкретной паре продуктов, а в количестве алкоголя.

Регулярное чрезмерное употребление спиртного способно негативно влиять на слизистую желудочно-кишечного тракта и усвоение некоторых витаминов, в том числе витаминов группы B.

При этом специалисты отмечают, что один бокал вина сам по себе существенно не изменит усвоение гемового железа из стейка. Поэтому речь идет прежде всего об умеренности в употреблении алкоголя.

Шпинат и сыр

Шпинат богат полезными веществами, однако в нем содержатся оксалаты. Они способны связывать кальций и снижать его биодоступность.

Это не означает, что от сочетания шпината с сыром нужно полностью отказаться. Предварительная тепловая обработка шпината помогает уменьшить содержание растворимых оксалатов. Кроме того, не стоит рассматривать шпинат как основной источник кальция.

При этом он остается ценным продуктом благодаря содержанию витаминов и других питательных веществ.

Бурый рис и красное мясо

В цельнозерновых продуктах, орехах, семенах и бобовых содержатся фитаты. Они способны уменьшать усвоение некоторых минералов, в том числе железа, цинка и магния.

Поэтому с точки зрения максимального усвоения минералов бурый рис и красное мясо могут быть не самым удачным сочетанием. Однако для человека с разнообразным и полноценным рационом этот эффект обычно не является поводом отказываться от цельнозерновых продуктов.

Тем более что у фитатов есть и потенциально полезные свойства. А витамин C, содержащийся, например, в сладком перце или брокколи, помогает улучшить усвоение негемового железа.

Салат и обезжиренная заправка

Желание сделать овощной салат максимально низкокалорийным иногда приводит к тому, что из него полностью исключают жир. Но это не всегда хорошая идея.

Каротиноиды, среди которых бета-каротин, ликопин и лютеин, являются жирорастворимыми. Их усвоение улучшается, когда вместе с овощами человек получает некоторое количество жира.

Поэтому немного оливкового масла, авокадо, семян или орехов может сделать овощной салат не только вкуснее, но и помочь организму усвоить содержащиеся в нем каротиноиды.

Главное — не воспринимать эти пять сочетаний как запрещенные. Для большинства здоровых людей разнообразие рациона гораздо важнее отдельных пищевых комбинаций. Особое внимание подобным взаимодействиям имеет смысл уделять при подтвержденном дефиците железа, кальция или других нутриентов — и в таком случае рацион лучше корректировать вместе с врачом или квалифицированным специалистом по питанию.

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#питание #витамины #кальций #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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