Тридцатилетие для многих становится своеобразной границей. К этому возрасту человек лучше понимает себя, свои желания и приоритеты. Но путь к этому редко бывает гладким: разочарования, разбитое сердце, финансовые трудности и даже первые сигналы организма заставляют пересмотреть прежние представления о жизни.

В подростковом возрасте и после 20 лет кажется, что впереди бесконечно много времени и возможностей. Однако накопленный опыт постепенно меняет отношение к привычным вещам, передает Yourtango.. Вот шесть ситуаций, через которые, по мнению автора материала, многие проходят еще до своего 30-летия.

1. С вечеринки неожиданно хочется домой

В начале 20-х ночные тусовки могут казаться едва ли не обязательной частью жизни. Хочется гулять до утра, а ранний уход воспринимается как потеря чего-то интересного.

Ближе к 30 приоритеты нередко меняются. После насыщенного дня перспектива оказаться дома в десять вечера, лечь в удобную кровать и хорошо выспаться начинает выглядеть привлекательнее продолжения вечеринки.

И дело не обязательно в интроверсии. Длительное общение и поздние развлечения просто требуют больше сил. А утро без недосыпа и похмелья постепенно превращается в удовольствие, которое уже не хочется приносить в жертву.

2. Случается по-настоящему болезненное расставание

Первая любовь и подростковые переживания могут быть очень сильными, однако отношения в 20–30 лет нередко приносят другой опыт.

Человек может неожиданно оказаться брошенным или столкнуться с предательством. А иногда ситуация разворачивается наоборот: приходится самому завершать отношения и причинять боль тому, кто был близок.

Такие переживания заставляют лучше разобраться в собственных желаниях. К 30 годам многие уже яснее понимают, какого человека хотят видеть рядом и с чем в отношениях не готовы мириться.

3. Молодежный сленг вдруг становится непонятным

Интернет ускорил появление новых слов настолько, что уследить за ними становится все труднее. Даже человек, который постоянно сидит в соцсетях и считает себя в курсе последних трендов, однажды может услышать от подростков выражение, смысл которого совершенно непонятен.

И тут приходит неожиданное осознание: теперь уже вы можете оказаться тем самым взрослым, которому приходится спрашивать у молодежи, что означает очередное модное слово.

4. Первая зарплата оказывается совсем не такой, как мечталось

Молодым людям годами говорят: хорошо учись, получи образование — и сможешь достойно зарабатывать. Но после окончания учебы выясняется, что диплом сам по себе высокой зарплаты не гарантирует.

Для хорошего заработка зачастую требуются годы опыта. Поэтому первые зарплаты на начальных должностях могут серьезно разочаровать.

К этому добавляются самостоятельные расходы, долги за обучение в странах, где высшее образование приходится оплачивать в кредит, жилье, страховка и другие счета. В результате в 20 с небольшим человек может задаваться вопросом, удастся ли ему вообще когда-нибудь создать накопления.

К 30 ситуация у многих постепенно улучшается: появляется профессиональный опыт, растет доход, а вместе с ним — возможность хотя бы понемногу откладывать деньги.

5. Люди начинают удивляться вашему возрасту и образу жизни

Еще один необычный момент наступает, когда вы называете свой возраст, а собеседник реагирует: «Правда?!»

Причем удивление может быть связано не только с внешностью. После 30 окружающие нередко начинают сравнивать человека с собственными представлениями о том, чего он «должен» был добиться к этому возрасту.

Нет детей? Не женат или не замужем? Нет собственной квартиры, дома или автомобиля? Еще не выплачены долги? Для некоторых представителей старших поколений это может казаться необычным.

Но именно к 30 многие начинают спокойнее относиться к подобным оценкам и понимать, что единого жизненного графика для всех не существует.

6. Организм уже не прощает все подряд

Пожалуй, одно из самых заметных открытий — необходимость внимательнее относиться к собственному телу.

В юности можно недоспать, плохо питаться или слишком интенсивно тренироваться и довольно быстро восстановиться. С возрастом подобные эксперименты могут переноситься тяжелее.

После серьезной физической нагрузки иногда требуется больше времени на восстановление, а недостаток сна начинает сильнее отражаться на самочувствии и работоспособности. Это естественным образом заставляет внимательнее относиться к отдыху, питанию и физической активности.

При этом считать 30-летие возрастом, когда организм неизбежно начинает «разваливаться», конечно, не стоит. Скорее это время, когда многие впервые понимают: хорошее самочувствие требует не только молодости, но и заботы о себе.

К 30 меняется не столько жизнь, сколько взгляд на нее

Все эти ситуации объединяет одно: они помогают избавиться от некоторых иллюзий молодости. Человек начинает больше ценить сон и здоровье, реалистичнее смотреть на деньги и отношения и меньше переживать из-за того, соответствует ли его жизнь чужим ожиданиям. Возможно, именно поэтому 30-летие для многих становится не поводом бояться возраста, а началом более спокойного отношения к себе.