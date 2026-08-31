Настоящие собачники любят своих четверолапых друзей едва ли не больше друзей-людей. Но даже при такой любви мы умудряемся причинять песикам неудобства и дискомфорт. Причем они, добрые души, иногда еще и скрывают это — так сильно они привязаны к нам. Да и сказать собаки не в состоянии о том, что им не нравится. К счастью, за них это сделали специалисты — собачьи психологи рассказали, что же не нравится песикам в людях.

Обнимашки

Собаки любят тактильный контакт, а некоторые даже готовы обниматься с вами круглосуточно. Но некоторые собаки могут воспринимать подхватывание их на руки как попытку доминировать и ущемлять их интересы. Они чувствуют себя в ловушке, когда не могут двигаться. А другие просто терпят вашу ласку. Да, они готовы вынести обнимашки от человека, которого любят и которому доверяют, но это не значит, что им это нравится.

Следите за языком тела собаки: прижатые уши, напряженная поза и сложное выражение морды говорят о том, что ей некомфортно. Важно научить детей обращать на это внимание, иначе собака может огрызнуться, напугать или даже укусить ребенка.

Многословность

Не в том, что касается обычного общения — поболтать с вами песик всегда счастлив, хоть и не понимает ни слова из того, что вы ему говорите. Достаточно доброжелательного тона. Собаки не любят многословных команд. Приучить их понимать длинные предложения невозможно, поэтому используйте короткие ключевые слова: сидеть, стоять, гулять, тихо. Это поможет избежать путаницы в вашем общении.

Крик и ругань

Собакам нужны ограничения, но больше толку от дрессуры можно добиться, поощряя любимца, а не ругая его за промахи. Собакам не нравятся громкие звуки: рев моторов, пылесос, грохот грома. У них очень чувствительные уши. Крик пугает их и вызывает волнение. Если нужно наказать, лучше скомандовать собаке бросить то, что она украла, и похвалить за выполнение команды.

Отсутствие режима

Режим нужен всем, в том числе и собакам. Четкий распорядок дня успокаивает их: им спокойнее, если они едят, гуляют и купаются в одно и то же время. Это не значит, что пес не получит удовольствия от незапланированной прогулки, но ежедневная рутина — это то, что им действительно нужно.

Прикосновения к морде

Все собаки разные и любят разные вещи. Не исключено, что ваш питомец обожает, когда вы треплете ему щечки. Но большинство собак просто терпят, когда их тискают за мордашку, особенно если ласки кажутся им слишком внезапными или грубыми. Если вы не знаете собаку хорошо, гладьте ее по шее, плечам или спине — это безопаснее.

Контакт глаз

Собаки не любят, когда им смотрят в глаза. Такой привилегией обладают только их хозяева. Для всех остальных взгляд прямо в глаза воспринимается как угроза или акт агрессии, что может привести к оборонительной реакции.

Запрет на обнюхивание

Собаки познают мир через нюх. Запахи дают им исчерпывающую информацию о происходящем вокруг. Если вы не позволяете им обнюхивать окружающие предметы, это все равно что отключить новостную ленту на вашем смартфоне. Будьте добрее к своему питомцу, ему нужно быть в курсе событий.

Костюмы

Собаки стараются перетерпеть одежду, но удовольствия от этого не получают. Когда на улице холодно или грязно, мы одеваем их в теплые попонки и тапочки, чтобы избежать простуды. Но одежда — это нечто совершенно чуждое собакам. Со временем они привыкают, но до удовольствия от одевания еще далеко.

Противостояние страху

Многие собаки боятся пылесоса, ветеринара или конкретных людей. Пытаться победить страх, помещая собаку в стрессовую ситуацию, — неэффективное решение. Лучший подход — постепенно приучать песика не бояться. Показывайте пылесос на расстоянии, когда он не может напугать, вознаграждайте за смелость и постепенно сокращайте дистанцию.

Сильные запахи

Собаки не выносят резких ароматов: духов, чистящих средств, освежителей воздуха и прочих сильно пахнущих веществ. Сильные запахи могут причинять им физическую боль.

Плохое настроение

Собаки чувствуют наши эмоции: подавленность, злость, стресс, печаль. Для них ваше плохое настроение — как бесконечный мрачный день. Поэтому питомец будет стараться развеселить вас, а если не сможет, может впасть в депрессию и разделить ее с вами.

Одиночество

Собаки — социальные существа. Они живут вами и ради вас. Если вы оставляете их в одиночестве на долгие часы и не уделяете должного внимания, они могут стать грустными или даже заработать невроз. Постарайтесь находить время для общения с питомцем. Конечно, еще один песик или другое животное могут частично решить проблему одиночества, но вас никто не заменит, ведь вы — его солнце.