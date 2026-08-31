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Модные цветовые комбинации для осеннего гардероба 0 180

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Модные цветовые комбинации для осеннего гардероба

Идеи из коллекций The Row, Valentino, Brioni и других.

 

Чтобы разнообразить гардероб, иногда достаточно просто удачно объединить цвета. Наскучивший бежевый — с сочным зеленым, а темно-синий — с нежным голубым. Рассмотрим красивые решения из новых коллекций.

БЕЖЕВЫЙ + СОЧНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Бежевые тотал-луки могут показаться скучными. Сочный зеленый — яркий акцент для осенних будней. Вместе эти оттенки создают идеальную комбинацию. Можно продолжать носить бежевые пальто и свитеры, добавляя в образы детали ярких оттенков: шарф, яркие серьги, воротник водолазки или резинку для волос.

НЕЖНО-РОЗОВЫЙ + ЧЕРНЫЙ

Розовый цвет будет актуален этой осенью: тенденция на барбикор — одна из главных в сезоне. Начните с нежных оттенков розового и сочетайте их с строгим черным. Это не совсем барбикор, но и не эмо.

СЕРЫЙ + ОРАНЖЕВЫЙ/КРАСНЫЙ

Осенне-зимний сезон обычно ассоциируется с охрой и горчичными оттенками. Но в этом сезоне они уступают ярким цитрусовым цветам — мандарину и красному апельсину. Самые смелые могут носить их с ног до головы, а осторожным стоит «приземлить» яркий оранжевый с помощью серого.

КРАСНЫЙ + ЕЩЕ ОДИН КРАСНЫЙ

Сочетание шерсти и шелка, вязаного трикотажа и нейлона — с помощью различных материалов и контрастных фактур одного цвета можно создать образ с красивыми переливами оттенков.

СИНИЙ + ГОЛУБОЙ

Почему бы не нарядиться в цвета моря? Лучший компаньон глубокого синего — легкий голубой. Освежить темно-синий можно двумя оттенками морской лазури и бирюзы.

СЕРЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ

Эти два скромных оттенка выглядят еще благороднее вместе. Серый костюм заиграет новыми красками с коричневым пальто и наоборот. Если вы не уверены, что коричневые брюки подойдут к серому свитеру, добавьте белую рубашку. Белый в данном случае станет связующим элементом между двумя цветами.

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Редакция BB.LV
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