Обувь с каблуками под запретом для детей, но что насчет одежды?

Детям часто нравится примерять мамины вещи — это связано с желанием почувствовать мамин запах, создать костюм для игры или просто из любопытства. Однако, когда ребенок становится подростком или взрослым, от таких привычек лучше отказаться. Вот несколько причин, почему это стоит сделать.

Во-первых, личные вещи сохраняют энергетику их владельца. Даже если мама близка, у нее могут быть свои проблемы или переживания, которые могут передаться вам. Лучше носить свои вещи, желательно новые.

Во-вторых, вместе с одеждой можно «примерить» чужую судьбу. Подумайте, не повторяете ли вы мамин жизненный путь? Одежда может нести не только энергетику, но и негативные пожелания, которые могли быть адресованы вашей матери.

Некоторые эзотерики считают, что не только судьба, но и черты характера могут «переехать» на вас вместе с мамиными вещами, и это могут быть не самые приятные черты.

В-третьих, это не совсем гигиенично. Даже при частой стирке на одежде накапливаются запахи и пот, что делает ее похожей на вещи из секонд-хенда, с риском контакта с чужими микробами.

В-четвертых, это может повлиять на репутацию. Если девушка регулярно носит мамину одежду, у окружающих может сложиться впечатление о финансовых трудностях семьи. Это может создать паттерн бедности, когда человек убеждает себя, что ему ничего не нужно, и теряет амбиции.

В-пятых, вещи с чужого плеча редко сидят идеально. В мамином платье девушка может выглядеть нелепо, если наряд не подходит по возрасту или фигуре. Исключение составляют случаи, когда мать и дочь очень похожи и имеют схожие вкусы.

Если вы хотите носить частичку мамы, лучше выбрать какое-то украшение — кольцо, брошку или браслет, которые она вам подарила.

Кстати

Можно ли носить вещи умершей матери? Мнения расходятся. Некоторые считают, что нельзя, так как энергетика остается на одежде, другие же говорят, что если это успокаивает вас и помогает пережить утрату, то носите. В прошлом вещи передавали по наследству, и вопрос о покупке нового не стоял — вещь оставалась просто вещью.